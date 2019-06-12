سعادة وإغماء..امتحان الإنجليزي «يحيّر» طلاب الثانوية

«التربية والتعليم» تؤكد على ضرورة التزام الطلاب بعدم اصطحاب المحمول باللجان.. وحالة من الجدل بين طالبات مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة عن امتحان اللغة «الانجليزية»

تحرير:أمين طه ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء». وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني.

حالة من القلق والتوتر ظهرت على أولياء أمور الطالبات خلال انتظارهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ومع حلول الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء أداء امتحان اللغة الأجنبيه. رصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار

حالة من القلق والتوتر ظهرت على أولياء أمور الطالبات خلال انتظارهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ومع حلول الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء أداء امتحان اللغة الأجنبيه.

رصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، وذلك للوقوف من خلال بعضهن على مستوى امتحان اللغة الأجنبيه.

رغم سهولته لم يخل من بعض النقاط الصعبة

من جانبها قالت إحدى الطالبات، وتدعى «علا»، إن امتحان اللغة الأجنية كان فى مستوى الطالب المتوسط، وجاء وفق التوقعات وليس به أى مفاجآت، لافتة إلى أنه رغم سهولته لم يخل من بعض النقاط الصعبة التى تتطلب من الطلاب الفهم والتفكير والتدقيق، خاصة فى القصة والاختيارات وقطعة الترجمة.

وفى نفس السياق قالت الطالبة «رحمة»، إن الامتحان اختلف كثيرا عن نماذج الامتحانات السابقة للأعوام الماضية، معربة عن سعادتها البالغة من سهولة الامتحان وأنه لم يخرج عن الأسئلة المتوقعة التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صعوبة وشكوى وإغماء

بينما خرجت إحدى الطالبات والدموع تملأ وجهها، وحدثت لها حالة إغماء فور خروجها وتم إفاقتها من قبل أولياء أمور الطالبات، وأكدت أن الامتحان جاء صعبا للغاية، وعلى غير المتوقع ومن خارج الكتاب المدرسي.

وقى نفس السياق أكدت الطالبة «حبيبة»، أن الامتحان كان سيئا إلى حد كبير فى أغلب الأسئلة، لافتة إلى أن القصة والحوار والاختيارات والترجمة صعبة، والوقت غير كافى للإجابة على كل هذه الأسئلة.

وأوضحت أن الامتحانات كانت فى مستوى الطالب المتفوق، وأغلب البنات خرجت بتعيط من اللجان.

وفى سياق متصل قالت الطالبة «رنا»، الامتحان كان طويلا ويحتاج إلى وقت أكثر، وكلام المسئولين عن الامتحان غير صحيح، لأن أغلب الأسئلة جاءت من خارج الكتاب المدرسي.

وفى صباح اليوم فور بداية الامتحان تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة.

ونفت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الصور المتداولة والتي زعم مروجوها أنها امتحان اللغة الإنجليزية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.

وأشارت الغرفة، إلى أن الامتحان المتداول لا علاقة له بالامتحان الرسمي الذي يؤديه الطلاب اليوم، وأنه عبارة عن صور لامتحان العام الماضي، مجددة تحذيراتها للطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الشائعات.

وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.



