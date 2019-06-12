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سعادة وإغماء..امتحان الإنجليزي «يحيّر» طلاب الثانوية

«التربية والتعليم» تؤكد على ضرورة التزام الطلاب بعدم اصطحاب المحمول باللجان.. وحالة من الجدل بين طالبات مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة عن امتحان اللغة «الانجليزية»
تحرير:أمين طه ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء». وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني.
حالة من القلق والتوتر ظهرت على أولياء أمور الطالبات خلال انتظارهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ومع حلول الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء أداء امتحان اللغة الأجنبيه. رصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

36 مليون جنيه لغسل أبراج الكهرباء بـ«الهليكوبتر»

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالي، عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية "PAS" لمدة عام، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق، وذلك باستخدام الطائرات الهليكوبتر، مقابل 36 مليون جنيه. وقالت المهندسة صباح مشالي إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف باستخدام الطائرات الهليكوبتر وأحدث الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
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طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
سامح-شكرى (1)

مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
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طلاب-الثانوية-العامة

مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء

كشف مسؤولو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط لنجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول على 50 في المائة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع. ولفت مسؤولو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه فإنه يؤدي الامتحان في الفرعين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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