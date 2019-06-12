غضب من تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية.. وشكاوى من الأسئلة

تحرير:أمينة محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

سيطر الحزن على طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وتحديدا سؤال الترجمة من "إنجليزي لعربي" وسؤال المحادثة والاختيار من متعدد، الذي يتضمن 30 نقطة صعبة وغير مباشرة، وأوضح الطلاب أن سؤال المحادثة جاء عن الحياة الطلابية في الجامعات، وسؤال الترجمة عن البيئة، فيما طالب أولياء أمور الطلاب من مصححي مادة اللغة الإنجليزية، مراعاة شكاوى الطلاب أثناء عملية تصحيح كراسات الإجابة، مبدين غضبهم أيضا من تسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولي "الإنجليزي" لطلاب الثانوية العامة، ،جاء فوق مستوي الطالب المتوسط، وهو ما أثار غضب واستياء أغلب الطلاب وأولياء أمورهم. وأضافت في تصريحات صحفية، أن هناك شكاوي كثيرة من الأجزاء الخاصة بالترجمة والاختياري، إذ أكد