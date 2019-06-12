تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

تحرير:أحمد ثروت ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

امم افريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.

ونستعرض لكم القنوات المجانية الناقلة للبطولة: • تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 • تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 • تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 FranceAstra 19.2°E-12581 V 22000 •