رياضة

تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

تحرير:أحمد ثروت ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
امم افريقيا
امم افريقيا
قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
ونستعرض لكم القنوات المجانية الناقلة للبطولة: • تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 • تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 • تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 FranceAstra 19.2°E-12581 V 22000 •
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رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
رمضان-صبحى

صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
طلعت يوسف

رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع طلعت يوسف، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد (2019- 2020)، حيث عقد رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بقيادة "يوسف" لفريق الكرة، الموسم الجديد، إذ كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم أمام نادي سموحة فقط.
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على-معلول (3)

ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».
منتخب-مدغشقر‎

أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مدغشقر بقيادة نيكولاس دوبو قائمة الفريق استعدادُا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
امم-افريقيا‎

الوطنية للإعلام تعلن عن خدمة جديدة لبث أمم إفريقيا

تنطلق خلال أيام بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، ويسعى الكثير من جماهير الكرة المصرية للبحث عن طرق جديدة لمشاهدة مباريات البطولة، حيث كشف المهندس فؤاد الفقي، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن طريقة جديدة لمشاهدة البطولة التى ستكون متاحة عبر اللاب توب والهواتف المحمولة من خلال تقنية البث الرقمى الأرضى التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.
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