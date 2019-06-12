وزير الرياضة يلتقي 2900 من متطوعي بطولة أمم إفريقيا

رئيس لجنة المتطوعين يشكر وزير الشباب والرياضة على جهوده، مؤكدا ثقته في الشباب المتطوعين لإخراج البطولة بشكل يتناسب مع قدرة مصر التنظيمية والبطولات الرياضية الكبرى

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب المتطوعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية والبالغ عددهم 2900 شاب وفتاة، وذلك بحضور الدكتورة جهاد عامر مساعدة رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين، ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم. وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من لجنة المتطوعين، مؤكدا ضرورة بذل كثير من الجهد والعمل بشكل غير تقليدي، لإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الإفريقية، والتى تعد العرس الرياضي الكروي الكبير، الذي سيتابعه أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم.

شارك فى اللقاء، الشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة فى استادات "القاهرة والدفاع الجوى والسلام"، والذين استمعوا لعرض حول أبرز المهام التى سيقومون بها خلال فعاليات البطولة، بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية. وفي المقابل قدمت الدكتورة جهاد عامر الشكر والتقدير

شارك فى اللقاء، الشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة فى استادات "القاهرة والدفاع الجوى والسلام"، والذين استمعوا لعرض حول أبرز المهام التى سيقومون بها خلال فعاليات البطولة، بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية.

وفي المقابل قدمت الدكتورة جهاد عامر الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حضوره للقاء التجميعى للشباب المتطوعين ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم فى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام، مؤكدة ثقتها فى أداء الشباب المتطوعين لإخراج البطولة بشكل يتناسب مع قدرة مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضية الكبري، وأعلنت أن عدد المتطوعين في البطولة 2900 متطوع.

يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 ستنطلق خلال الفترة من 21 من الشهر الجاري إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا لأول مرة، مقسمة إلى 6 مجموعات، تستضيفها استادات القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، الإسكندرية، الإسماعلية، والسويس.

وكانت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، أعلنت أواخر إبريل الماضي عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين فى التطوع فى تنظيم البطولة.

واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى 35 عاما، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التي تتحدث بها المنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة والتي تنقسم إلى اللغات "الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية"، إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة في مجال التنظيم والأحداث والبطولات الرياضية.

وكشفت جهاد عامر، مساعدة رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، أنه سيعقب مرحلة التقدم الإلكتروني للتطوع بالبطولة، عقد مقابلات شخصية مع الشباب المتقدمين لاختيار العناصر منهم، والذين سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم وإعدادهم بالصورة الواجبة لتأدية المهام التي سيتم تكليفهم بها على أكمل وجه.

وفي سياق مختلف تستعد وزارة الشباب والرياضة لافتتاح دورة أوليمبياد الطفل المصري وحفل ختام أنشطة الطلائع والذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية باستاد القاهرة الدولى صالة 2 يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجارى، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يشارك في الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة في الأدوار التمهيدية والإقليمية والقطاعات في ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الأسكواش، دايثلون، وألعاب القوى، ويتنافس في التصفيات النهائية 1000 مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيري من 24 محافظة، على أن تقام فعاليات الأوليمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة يومى 13 و14 يونيو الجارى.

وجدير بالذكر أنه تم تدشين أوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية والذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.