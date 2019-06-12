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وزير الرياضة يلتقي 2900 من متطوعي بطولة أمم إفريقيا

رئيس لجنة المتطوعين يشكر وزير الشباب والرياضة على جهوده، مؤكدا ثقته في الشباب المتطوعين لإخراج البطولة بشكل يتناسب مع قدرة مصر التنظيمية والبطولات الرياضية الكبرى
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
وزير الشباب
وزير الشباب
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب المتطوعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية والبالغ عددهم 2900 شاب وفتاة، وذلك بحضور الدكتورة جهاد عامر مساعدة رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين، ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم. وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من لجنة المتطوعين، مؤكدا ضرورة بذل كثير من الجهد والعمل بشكل غير تقليدي، لإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الإفريقية، والتى تعد العرس الرياضي الكروي الكبير، الذي سيتابعه أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم.
شارك فى اللقاء، الشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة فى استادات "القاهرة والدفاع الجوى والسلام"، والذين استمعوا لعرض حول أبرز المهام التى سيقومون بها خلال فعاليات البطولة، بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية. وفي المقابل قدمت الدكتورة جهاد عامر الشكر والتقدير
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

36 مليون جنيه لغسل أبراج الكهرباء بـ«الهليكوبتر»

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالي، عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية "PAS" لمدة عام، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق، وذلك باستخدام الطائرات الهليكوبتر، مقابل 36 مليون جنيه. وقالت المهندسة صباح مشالي إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف باستخدام الطائرات الهليكوبتر وأحدث الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين.
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تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
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طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
سامح-شكرى (1)

مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
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اشرف-صبحى-وزير-الشباب

تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
اشرف-صبحى-وزير-الشباب

«الشباب» تُنفذ برنامج «مشواري» لحل مشكلة البطالة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج "مشواري" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وذلك لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب من خلال برنامج قومي للتدريب ويشمل مهارات عديدة، منها القيم، الاتصال، تحديد الأهداف، اتخاذ القرار، الحلم والتخطيط للمستقبل، العمل في فريق، ثقافة العمل، التفكير الابتكاري، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ومهارات الادخار للنشء، وذلك مساهمة لحل مشكلة البطالة لما يقرب من ثلث شباب مصر، من أجل تعزيز مهاراتهم بشكل يزيد من تقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم ويعمل على تحسين حياتهم.
اشرف-صبحى

«الرياضة» تدعم مركز شباب أبو منيسي في كفر الشيخ

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، دعم مركز شباب أبو منيسي بإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 20 ألف جنيه، لتمكين الشباب والنشء من ممارسة الأنشطة المختلفة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن ذلك الدعم يأتي في إطار تكثيف الأنشطة، لجذب أكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية. وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف دعم وتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.
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