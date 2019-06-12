تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم مليء بالغرائب، أشباح».. كل هذا ستجده فى فيلم «الفيل الأزرق2» بطولة كريم عبدالعزيز، والذى من المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل

تحرير:ريهام عبدالوهاب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

فيلم الفيل الأزرق2 - كريم عبد العزيز

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.

الرعب والإثارة التي جاءت في الجزء الأول لن تختلف كثيرًا عن الثاني، وهو ما ظهر في الإعلان، الذى كسر حاجز الـ4 ملايين مشاهدة فى أقل من 12 ساعة، مخيفًا بدرجة أكبر، حيث يشهد تغيرات جذرية على مستوى الأبطال المشاركين فى العمل بانضمام كل من إياد نصار وهند صبري وتارا عماد، ويضا على مستوى الحكاية التى يقوم عليها