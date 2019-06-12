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تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم مليء بالغرائب، أشباح».. كل هذا ستجده فى فيلم «الفيل الأزرق2» بطولة كريم عبدالعزيز، والذى من المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل
تحرير:ريهام عبدالوهاب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
فيلم الفيل الأزرق2 - كريم عبد العزيز
فيلم الفيل الأزرق2 - كريم عبد العزيز
منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
الرعب والإثارة التي جاءت في الجزء الأول لن تختلف كثيرًا عن الثاني، وهو ما ظهر في الإعلان، الذى كسر حاجز الـ4 ملايين مشاهدة فى أقل من 12 ساعة، مخيفًا بدرجة أكبر، حيث يشهد تغيرات جذرية على مستوى الأبطال المشاركين فى العمل بانضمام كل من إياد نصار وهند صبري وتارا عماد، ويضا على مستوى الحكاية التى يقوم عليها
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أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
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هنيدي بحجم عقلة الإصبع في برومو «كينج سايز» (فيديو)

طرح الفنان محمد هنيدى، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، عبر حسابه على "تويتر"، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وكتب: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز عن عقلة الأصبع"، وظهر من خلاله هنيدي وهو صغير الحجم مثل عقلة الإصبع، حيث اختبأ أسفل «الكنبة»، خوفًا من قطة تبحث عنه. وتجاوز البرومو الدعائي للعمل الـ50 ألف مشاهدة بعد طرحه بدقائق، وأعجب الجمهور بالبرومو، وطلبوا من هنيدي ألا يغيب عنهم، وتداولوا البرومو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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آسر ياسين مفاجأة الجزء الثاني من «ولاد رزق»

يظهر الفنان آسر ياسين في أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية فى عيد الأضحى المقبل، ضيف شرف، وبالفعل صوّر "آسر" عدة مشاهد مع النجمين أحمد عز وأحمد داوود، ويعد دوره محوريا في أحداث "ولاد رزق 2" الذي يعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول، وهو من إخراج طارق العريان. ويعوض بذلك آسر ياسين غيابه عن الوجود في الفترة الماضية، إذ إنه غاب عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان هذا العام بعدما صوّر 4 أيام فقط من مسلسله "النصابين" ثم توقف تصوير العمل لضيق الوقت وعدم اللحاق بالعرض الرمضاني.
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هؤلاء يشاركون وآخرون يغيبون عن «الفيل الأزرق 2»

كشف الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي طُرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وحقق في أقل من 24 ساعة نحو 4 ملايين مشاهدة، عن انضمام نجوم جدد إلى العمل واختفاء آخرين ساهموا في نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات تجاوزت 35 مليون جنيه في دور العرض عام 2014. ويعتمد الجزء الثاني بشكل رئيسي على البطلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، بينما اختفى النجوم خالد الصاوي "الدكتور شريف"، وشيرين رضا "ديجا"، ولبلبة "الدكتورة صفاء"، ومحمد ممدوح "سامح"، ودارين حداد "مايا"، ما يشير إلى أنهم لن يشاركوا في الجزء الثاني المنتظر طرحه في عيد الأضحى.
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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
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طرح برومو «الفيل الأزرق2»: لا تخافوا لكن احذروا

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الفيلم الأزرق، البروم الدعائي للعمل، وظهر من خلاله كريم عبدالعزيز بطل العمل، وهو يحاول أن يهرب من مخاوفه، والأشباح التى تطارده، والوصول للحقيقة، وكان هناك ظهور مميز للفنانة هند صبري، التى تقول جملة شهيرة يختتم بها البرومو "لا تخافوا.. لكن احذروا". ورغم طرح البرومو منذ دقائق إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوه بصورة كبيرة بينهم، وتجاوزت مشاهداته الـ100 ألف، وعلق بعضهم أنهم ينتظرون بفارغ الصبر عرض الفيلم.
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أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».
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