جريمة

كارثة على الأوتوستراد.. مصرع 12 وإصابة 11 في تصادم مروع

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
صورة الحادث
صورة الحادث
لقي 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، مما تسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات.
شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، مما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة. ووصل رجال المرور إلى
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حادث-الأوتستراد‎ (2)

رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
طعن-بالسكين

قتيل في السوق..جمعتهما الغربة وفرقتهما «سكين البطيخ»

هربا من قلة العمل وضيق الرزق جاء نازحا من أقصي الصعيد يسعى، كحال الغالبية من أبناء القرى لينضم إلى طابور القادمين من الخلف يحجز مكانه وسط المهمشين الطامحين في حياة كريمة،رغم صغر سنه كان«عبدالرحمن»عند قدومه من ساقلتة بسوهاج يعلم أن القاهرة لا تحتضن الأغراب وتقدم لهم العمل على طبق من ذهب، سرعان ما ارتمى في أحضان «ولاد العم» الذين سبقوه في المجيء بسنوات واستقر به الحال في بولاق ليعمل بتجارة الفاكهة ووفر لنفسه مسكنا صغيرا في نفس المنطقة شعر حينها انه في مأمن من غدر الزمن لتنشق الأرض عن مفاجأة لم تكن في الحسبان غيرت مجرى حياته وألقت به خلف القضبان.
محكمة عسكرية

المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 75 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
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مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
جثه -علي-الطريق (1)

سيارة تدهس عاملا داخل محطة وقود بقويسنا

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأحد، سقوط متوفى داخل محطة للتزويد بالوقود، بدائرة مركز قويسنا، حيث ورد بلاغ إلى إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق (قويسنا - شبين الكوم) داخل محطة وقود، أمام قرية ميت حلفا، دائرة المركز، وبإخطار اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبإشراف كلا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد محمد عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، وتم عمل المعاينة اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى.
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