كارثة على الأوتوستراد.. مصرع 12 وإصابة 11 في تصادم مروع

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

صورة الحادث

لقي 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، مما تسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات.

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، مما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة. ووصل رجال المرور إلى