بعد الإعلان عن إنشائه لأول مرة.. ما الميناء الجاف؟

أعلنت مصر القيام بإنشاء أول ميناء جاف لها في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بالمشاركة مع عدد من الشركات الدولية، بهدف تقليل الضغط على المواني البحرية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الميناء

تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والنقل، للبدء في مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فوز ثلاثة تحالفات دولية بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن يعقب تنفيذ هذا المشروع، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.

ما المواني الجافة؟ وهي عبارة عن محطة لتخزين البضائع متصلة مباشرة مع الطرق أو السكة الحديدية الواصلة إلى الميناء البحري، ويستخدم الميناء الجاف كمركز لتجميع البضائع القادمة من البحر استعدادا لتوزيعها إلى الجهات الموردة. ويحتوي الميناء الجاف كذلك على مراكز تخزين وتفريغ البضائع ومراكز الصيانة للمقطورات