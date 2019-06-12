بعد الإعلان عن إنشائه لأول مرة.. ما الميناء الجاف؟

أعلنت مصر القيام بإنشاء أول ميناء جاف لها في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بالمشاركة مع عدد من الشركات الدولية، بهدف تقليل الضغط على المواني البحرية
تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والنقل، للبدء في مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فوز ثلاثة تحالفات دولية بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن المقرر أن يعقب تنفيذ هذا المشروع، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
ما المواني الجافة؟
وهي عبارة عن محطة لتخزين البضائع متصلة مباشرة مع الطرق أو السكة الحديدية الواصلة إلى الميناء البحري، ويستخدم الميناء الجاف كمركز لتجميع البضائع القادمة من البحر استعدادا لتوزيعها إلى الجهات الموردة.
ويحتوي الميناء الجاف كذلك على مراكز تخزين وتفريغ البضائع ومراكز الصيانة للمقطورات
ما المواني الجافة؟
وهي عبارة عن محطة لتخزين البضائع متصلة مباشرة مع الطرق أو السكة الحديدية الواصلة إلى الميناء البحري، ويستخدم الميناء الجاف كمركز لتجميع البضائع القادمة من البحر استعدادا لتوزيعها إلى الجهات الموردة.
ويحتوي الميناء الجاف كذلك على مراكز تخزين وتفريغ البضائع ومراكز الصيانة للمقطورات والشاحنات وخدمات التخليص والتفتيش الجمركي، والهدف منه هو تخفيف الضغط على الطاقة التخزينية والمساحة الجمركية التي تكتظ بها الموانى البحرية.
دور الميناء الجاف في تفعيل دور المواني البحرية
تحول الميناء الآن إلى حلقة من حلقات النقل وأصبح مكانا لتغيير وسيط النقل وبالتالي استلزم الأمر توافر مناطق خلفية للمواني يتم فيها تجميع البضائع المصدرة لحين وصول سفنها على حسب الجدولة الموضوعة مسبقا، وأيضا لسحب البضائع الواردة للبلد فور تفريغها من السفن مباشرة لحين تسليمها لأصحابها.
ويتم في المواني الجافة تحقيق قيمة مضافة مثل أنشطة الفرز والتجزئة والتجميع والتعبئة والتغليف ووضع العلامات التجارية، وبالتالي يمكن زيادة إنتاجية المواني البحرية بشكل ملحوظ دون أية استثمارات.
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مزايا الميناء الجاف
-يهدف الميناء لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة.
-يساعد على زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات المواني البحرية.
-يعمل على تقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.
-إضافة قيم مضافة للسلع المتداولة، مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية، وتقليل زمن وتكلفة الواردات.
-يساهم في عملية إتمام النقل المتعدد الوسائط، ومنع تكدس المواني البحرية.
-يعمل على تحقيق المفاهيم اللوجيستية لإنتاج سلع بأسعار تنافسية.
-يساهم الميناء في زيادة الناتج القومي، والحد من البطالة، وتحسين موقف ميزان المدفوعات.
-ضرورة أن يتوافر لهذه المواني بنية أساسية متميزة.
-أن يكون مسيطرا عليها جمركيا.
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أسباب إنشاء أول ميناء جاف في مصر
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية بوزارة المالية، إن الهدف من إقامة الميناء الجاف هو تقديم جميع خدمات المواني التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الرسائل الواردة والمصدرة.
وأضاف حنورة أن المواني الجافة تستهدف تخفيف العبء عن المواني البحرية والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها، إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.
وبحسب الهيئة العامة للموانئ البرية، فإن المواني الجافة تعد أحد الحلول الرئيسية لنواتج مواجهة تحسين ونمو الاقتصاد العالمي من خلال التجارة المنقولة، حيث تحقق التسيير والتدفق المنتظم لحركتها بالصورة التي تزيد من الفاعلية الاقتصادية المطلوبة لها، حيث تقل تكلفة البضاعة من خلال تقليل تكلفة نقلها والخدمات التي تؤدى لها سواء بتقليل زمن بقائها بالمواني أو بتقليل زمن بقاء وسائط نقلها ممتلئة أساسا في السفن وغير ذلك من أنشطة القيمة المضافة والأنشطة المكملة والتي تصب جميعها في النهاية في الوعاء الاقتصادي بالشكل الإيجابي الذي يزيد من نموها وتدفقها.
وأكد حنورة أن ميناء أكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولى للمواني حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائى، موضحا أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا، تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.
وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كل الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بميناءى العاشر من رمضان وبنى سويف تمهيدا للبدء فى إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف، وذلك ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موان جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير على الصادرات المصرية.
ويعد ميناء 6 أكتوبر، هو أول ميناء جاف مصري مصمم ومنشأ على طراز دولى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 100 مليون دولار، وسيقام المشروع على مساحة 100 فدان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفازت 3 تحالفات عالمية بتنفيذ المشروع، وتشمل تحالفا تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالفا تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة مواني دبي العالمية (الإمارات)، وتحالفا تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.
وتشمل الطرق المؤدية لميناء السادس من أكتوبر الجاف كلا من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق محور 26 يوليو، وطريق الفيوم، وطريق الواحات.
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