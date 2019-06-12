جريمة

قتيل في السوق..جمعتهما الغربة وفرقتهما «سكين البطيخ»

خلافا على مكان الوقوف لبيع البطيخ في سوق ناهيا انتهى بجريمة قتل.. المتهم سدد للمجني عليه طعنة بسكين سقط على الأرض غارقا في دمائه وتم ضبطه وبحوزته أداة الجريمة.
تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
سكين
سكين
هربا من قلة العمل وضيق الرزق جاء نازحا من أقصي الصعيد يسعى، كحال الغالبية من أبناء القرى لينضم إلى طابور القادمين من الخلف يحجز مكانه وسط المهمشين الطامحين في حياة كريمة،رغم صغر سنه كان«عبدالرحمن»عند قدومه من ساقلتة بسوهاج يعلم أن القاهرة لا تحتضن الأغراب وتقدم لهم العمل على طبق من ذهب، سرعان ما ارتمى في أحضان «ولاد العم» الذين سبقوه في المجيء بسنوات واستقر به الحال في بولاق ليعمل بتجارة الفاكهة ووفر لنفسه مسكنا صغيرا في نفس المنطقة شعر حينها انه في مأمن من غدر الزمن لتنشق الأرض عن مفاجأة لم تكن في الحسبان غيرت مجرى حياته وألقت به خلف القضبان.
هارب من الأيام سنوات ليست بالقليلة منذ قدومه من الصعيد هاربا من الأيام دخل سوق ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور ممنيا نفسه بأنه سوف يصير يوما واحدا من «معلمين» السوق، بدأ يتجول وسط الباعة الذين يفرشون بضاعتهم وينادون على ما يبيعون وكلٌ يتغزل في فاكهته كوسيلة لجلب «الزبون» ويعامله بلطف
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رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
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ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
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كارثة على الأوتوستراد.. مصرع 12 وإصابة 11 في تصادم مروع

لقي 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، مما تسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات.
محكمة عسكرية

المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 75 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
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إطلاق-نار

رصاصة في رأس «هند».. مأساة هزت أبشواي

"هند" شابة في العقد الثاني من عمرها، اعتادت على أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه، كما أنّها تحترم الكبير والصغير في عائلة زوجها، ويتحاكى الجميع بأدبها وأخلاقها، لم يمهلها القدر لتعيش طويلًا وكما يقول المثل "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه" نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وعندما رأت زوجها يحمل سلاحًا تدخلت بسرعة لتفض المشاجرة وتمنع وقوع كارثة فخرجت طلقة من السلاح الناري بحوزة زوجها واستقرت في رأسها فسقطت قتيلة غارقة في دمائها على مرأى ومسمع من أهالي قريتهم الصغيرة.
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دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
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ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.
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سقوط 18 تاجر مخدرات فى حملة مكبرة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، داهم ضباط المباحث أوكار الجريمة بالمناطق المتفرقة بمناطق محافظة الجيزة والتى أسفرت عن ضبط 18 متهما، لتورطهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 665 جرام حشيش، و598 قرص مخدر، كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 جراما من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 680 جراما من مخدر الإستروكس.
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