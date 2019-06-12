ريال مدريد يقدم مهاجمه الجديد لوكا يوفيتش

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

لوكا يوفيتش

قدم ريال مدريد لاعبه الجديد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم الأربعاء، ليعرب لاعب إينتراخت فرانكفورت السابق عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه بالانتقال إلى الفريق الملكي، وقبل تقديم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، حصل يوفيتش على جولة في غرفة الكؤوس الخاصة بريال مدريد والتي تضم 13 كأسًا لدوري أبطا أوروبا، قبل أن يتوجه إلى أرضية الملعب، كما شاهد يوفيتش مقطع فيديو لأفضل الأهداف التي سجلها في مسيرته حتى الآن، وبعدها صعد رئيس النادي فلورنتينو بيريز لتقديمه.

وقال فلورنتينو بيريز حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتواجد معنا الآن واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا، والذي يحقق حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد، شكرًا لك لاختيار هذا الفريق". وبدوره قال يوفيتش: "أنا أسعد شخص في العالم بتوقيع عقد مع هذا الفريق الكبير، سأقدم كل شيء من أجل مساعدة ريال مدريد على الفوز