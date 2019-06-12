رياضة

ريال مدريد يقدم مهاجمه الجديد لوكا يوفيتش

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
قدم ريال مدريد لاعبه الجديد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم الأربعاء، ليعرب لاعب إينتراخت فرانكفورت السابق عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه بالانتقال إلى الفريق الملكي، وقبل تقديم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، حصل يوفيتش على جولة في غرفة الكؤوس الخاصة بريال مدريد والتي تضم 13 كأسًا لدوري أبطا أوروبا، قبل أن يتوجه إلى أرضية الملعب، كما شاهد يوفيتش مقطع فيديو لأفضل الأهداف التي سجلها في مسيرته حتى الآن، وبعدها صعد رئيس النادي فلورنتينو بيريز لتقديمه.
وقال فلورنتينو بيريز حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتواجد معنا الآن واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا، والذي يحقق حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد، شكرًا لك لاختيار هذا الفريق". وبدوره قال يوفيتش: "أنا أسعد شخص في العالم بتوقيع عقد مع هذا الفريق الكبير، سأقدم كل شيء من أجل مساعدة ريال مدريد على الفوز
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سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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3 أزمات أشعلت غضب بيريز من سيرجيو راموس

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مورينيو‎

مورينيو يتوقع استثمارات ضخمة من ريال مدريد في الصيف

توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دخول نادي ريال مدريد الميركاتو الصيفي بقوة، معربًا عن ثقته في أن الإدارة ستمنح مدرب الفريق زين الدين زيدان كل الدعم المادي الذي يحتاج إليه من أجل إعادة بناء الفريق بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في الموسم المنقضي وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، وقال مورينيو: "غير ريال مدريد المدرب، وبكل تأكيد سيقبلون على استثمارات مهمة، دائما ما تكون هناك دورات يمر بها ريال مدريد، شأنه شأن باقي الأندية الكبرى"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
لفورنتينو-بيريز

ريال مدريد يقترب من تحطيم رقمه القياسي في الصفقات

يستعد ريال مدريد للدخول في صيف مزدحم بالصفقات لتعويض خيبة الأمل التي مر بها في الموسم المنقضي والخروج دون التتويج بأي لقب، وسبق وأن مر الريال بمواقف مشابهة حيث كان يحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لإعادة بناء الفريق، وكان آخرها في عام 2009، عندما أنفق رئيس النادي فلورنتينو بيريز 254 مليون يورو لشراء كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيما بين الكثير من الصفقات الأخرى، وأنفق ريال مدريد هذا الموسم بالفعل 95 مليون يورو لضم رودريجو مقابل 45 مليون يورو وميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ولا تزال هناك صفقات أخرى.
لوكا-يوفيتش‎

فرانكفورت يستسلم لرحيل يوفيتش إلى الريال

اعترف فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لفريق إينتراخت فرانكفورت، بأن النادي بدأ يتقبل حقيقة أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بات قريبا للغاية من مغادرة الفريق هذا الصيف. ويرتبط اسم يوفيتش بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في الوقت الذي تهتم فيه الكثير من الأندية الأخرى بضم نجمي الفريق الآخرين سيباستيان هالير وأنتي ريبيتش، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه الثلاثي، خاصة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بمساعدتهم فرانكفورت في الوصول إلى نصف النهائي قبل الخروج أمام تشيلسي.
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