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شقة ريم أحمد تتعرض للسرقة والنيران تلتهمها

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
ريم أحمد
ريم أحمد
أعلنت الفنانة والإعلامية الشابة ريم أحمد، عن تعرض شقتها للسرقة، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، ثم احتراقها أمس دون وقوع أي إصابات. وشاركت الفنانة صورة للشقة والنار مشتعلة بها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله إننا بخير"، بينما علق زوجها المخرج المسرحي طه خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرق تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض. الحمد لله إن محدش حصله حاجة".
ريم أحمد قدمت عدة أدوار مميزة فى مشوارها الفني، ولعل أشهرها شخصية "هدى" البنت الصغرى لـ"ونيس" في مسلسل "يوميات ونيس" مع النجم محمد صبحي، وظهر تميز ريم أحمد من خلال هذا الدور رغم سنها الصغيرة، خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات. وتشارك ريم أحمد حاليا فى مسرحية
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أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".
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هاني سلامة: شخصيات «قمر هادي» كلها مصرية

قال الفنان هاني سلامة، إن مسلسل "قمر هادي" مختلف وغير مألوف على الساحة الفنية، معقبًا: "فكرة إنك تقدم حاجة مختلفة عن السائد الموجود، دي في حد ذاتها يكفيك شرف التجربة، إنك بتفكر خارج الصندوق"، مضيفًا خلال لقائه مع برنامج "كل يوم"، عبر فضائية on e، مساء الثلاثاء، أن "المسلسل ليس غريبًا عن المجتمع المصري، وشخصيات المسلسل كلها مصرية للغاية، والعلاقات كلها حقيقية جدًا وبتشوفها في حياتك"، موضحا أن كيفية تناول هذه الشخصيات داخل المسلسل، هي التي شهدت اختلافًا عن السائد، بالإضافة لعنصر التشويق.
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محمد ممدوح عن مشهده المؤثر في «قابيل»: أول مرة أشوفه

عرض برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، مشهدا مؤثرا من مسلسل قابيل، للفنان محمد ممدوح، الذي قدم خلال العمل شخصية الضابط طارق، حيث ظهر فيه وهو يتحدث عن زوجته المتوفاة، وقد علق الفنان على الفيديو قائلا: "أول مرة أشوفه.. ماشفتش المسلسل كله لسه". وحول ما إذا كان "رومانسيًا" في الحقيقة، عقب: "هناك ملمح إنساني في كافة الشخصيات التي أقدمها، أحاول أن أقدمها بشكل حقيقي، وأحاول أن أجعل هناك مصداقية للشخصية"، ووجه الشكر إلى مؤلف العمل، مشددًا على أن الكتابة سهلت عليه أن يقدم تلك المشاعر بهذا الصدق.
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أحمد عز: لهذا السبب تغيبت عن الدراما وأنتظر ولاد رزق

قال الفنان أحمد عز المشارك بفيلم " الممر" فى موسم عيد الفطر الحالي، فى برنامج "عرب وود" المذاع على "روتانا سينما"، إنه يتمنى النجاح لكل الأفلام المتنافسة فى الموسم، وأن يحققوا جميعهم أعلى الإيرادات، منوها أنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل، ولكن ما يحدث بعد ذلك لا يملكه بيده، وتحدث بعدها عن أعماله الجديدة، وقال إنه ينتظر عرض فيلم "ولاد رزق 2" فى عيد الأضحى، يليه فيلم "يونس"، وكذلك عمل مسرحي بعنوان "علاء الدين"، الذي نوه عنه قائلا: "مش عارف أعمل بروفات لحد دلوقتي، عملت مرة مسرح زمان في الهناجر بس كان حالة خاصة كده واتعرض أسبوعين".
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هل يخسر مينا مسعود جمهوره العربي بسبب إسرائيل؟

لم يكد الممثل الكندي المصري مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلمه التجاري الأضخم في مسيرته Aladdin، حتى تورط في فضيحة يمكن أن تتسبب في خسارته جمهوره العربي بأكمله، إذ نشر مينا مؤخرًا عبر المدونة الخاصة به Evolving Vegan مقطع فيديو له في أحد المطاعم الإسرائيلية يتباهى بأكلهم النباتي، خاصةً أنه لا يجد أكل نباتي بسهولة، إلا أن هذا المطعم الذي يطلق عليه "أبيب" يقدم له بسهولة الأكل الذي كبر عليه وأحبه. تسبب الفيديو في موجات غضب بين العرب، الذين أخذوا يذكرونه بالصراع العربي الإسرائيلي، واحتلال تل أبيب للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.
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Aladdin يحقق 100 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في أول أسابيع عرضه، محققا نحو 109 ملايين دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
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شهرزاد وعلاء الدين على مسرح الأوبرا غدًا

تحت عنوان الطابع الشرقى، يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عددا من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية تنقل سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، على المسرح الكبير، منها متتالية علاء الدين لـ"نيلسين"، ومتتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبت عام 1888، وتنقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى "البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات في بغداد".
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