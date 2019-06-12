شقة ريم أحمد تتعرض للسرقة والنيران تلتهمها

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

ريم أحمد

أعلنت الفنانة والإعلامية الشابة ريم أحمد، عن تعرض شقتها للسرقة، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، ثم احتراقها أمس دون وقوع أي إصابات. وشاركت الفنانة صورة للشقة والنار مشتعلة بها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله إننا بخير"، بينما علق زوجها المخرج المسرحي طه خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرق تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض. الحمد لله إن محدش حصله حاجة".

ريم أحمد قدمت عدة أدوار مميزة فى مشوارها الفني، ولعل أشهرها شخصية "هدى" البنت الصغرى لـ"ونيس" في مسلسل "يوميات ونيس" مع النجم محمد صبحي، وظهر تميز ريم أحمد من خلال هذا الدور رغم سنها الصغيرة، خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات. وتشارك ريم أحمد حاليا فى مسرحية