أخبار الإنترنت مضللة.. والمصريون الأكثر انخداعا

أظهر استطلاع رأي عالمي نشر يوم الثلاثاء أن 86% من مستخدمي الإنترنت تعرضوا للخداع بسبب الأخبار المزيفة، ومعظمها ينتشر على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك

تحرير:مي فؤاد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

انتشرت الكثير من الشائعات والأخبار المزيفة والمضللة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في شتى مجالات الحياة، ليقع المصريون فريسة لتلك الأخبار المفبركة. تمثل مصر ثلث مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية، والقاهرة واحدة من أكثر عشر مدن نشاطًا على فيسبوك على مستوى العالم، وهي الأكثر نشاطا بالنسبة لجوجل أيضا، وأي خبر مفبرك ينتشر بسرعة البرق في أرجاء المحروسة. حال امتلاكك حساب بريد إلكتروني، فمن المرجح أن تتلقى رسائل مزعجة ومضللة، كما أن امتلاكك صندوق بريد سيجعلك عرضة لتلقي رسائل غير مرغوب فيها أيضًا.

أما على وسائل التواصل الاجتماعي بالأخص، فستتلقى غالبًا إعلانات تتضمن رسائل تروج لمنتج ما أو خدمات شركة بعينها، أو لأفكار مرشح سياسي يخوض هذا الاقتراع أو ذاك. ومن ثم تنهال علينا تلك الرسائل والأخبار بشكل منتظم، ما يسلط المزيد من الضغوط على أمن الاقتصاد الرقمي حول العالم، وخاصة في مصر. أظهر استطلاع رأي

أما على وسائل التواصل الاجتماعي بالأخص، فستتلقى غالبًا إعلانات تتضمن رسائل تروج لمنتج ما أو خدمات شركة بعينها، أو لأفكار مرشح سياسي يخوض هذا الاقتراع أو ذاك.

ومن ثم تنهال علينا تلك الرسائل والأخبار بشكل منتظم، ما يسلط المزيد من الضغوط على أمن الاقتصاد الرقمي حول العالم، وخاصة في مصر.

أظهر استطلاع رأي عالمي نشر يوم الثلاثاء أن 86% من مستخدمي الإنترنت تعرضوا للخداع بسبب الأخبار المزيفة، ومعظمها ينتشر على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

توصلت نتائج الاستطلاع إلى أن المصريين هم الأكثر سذاجة في التعرض للخداع، في حين أن المشاركين من باكستان كانوا الأكثر تشككًا.

قال المشاركون في الاستطلاع إنهم يريدون من جميع الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة، تساهم في تزايد انعدام الثقة بالإنترنت بالإضافة إلى التأثير السلبي فى الاقتصادات والخطاب السياسي.

استحوذت الولايات المتحدة على نصيب الأسد من اللوم في نشر الأخبار المزيفة، تليها روسيا والصين، وفقا لاستطلاع إيبسوس السنوي لأكثر من 25 ألف مستخدم للإنترنت في 25 دولة.

وجد المستطلعون أن الأخبار المزيفة هي الأكثر انتشارًا على فيسبوك، ولكنها تظهر أيضًا على يوتيوب والمدونات وتويتر.

وكشفت النتائج عن توسع الشعور بانعدام الثقة بشركات مواقع التواصل الاجتماعي، وتزايد القلق حول الخصوصية والتحيزات المجهزة سابقا من خلال الخوارزميات التي تستخدمها شركات الإنترنت وتعتمد عليها لإعطاء أفضلية لمنشور على حساب آخر.



تم إجراء الاستطلاع، الذي اعتمد على المقابلات الشخصية وعبر الإنترنت، بين 21 ديسمبر 2018 و10 فبراير 2019، نيابة عن مركز الابتكار الدولي للحكم (CIGI).

وقال فين أوسلير هامبسون، المسؤول في المركز: "استطلاع هذا العام للاتجاهات العالمية لا يؤكد فقط هشاشة الإنترنت، بل أيضا نمو الشعور بعدم الارتياح لدى المستخدمين تجاه وسائل التواصل الاجتماعي والسلطة التي تفرضها هذه الشركات على حياتهم اليومية".

منذ فترة ليست بالبعيدة، أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومؤسسات إعلامية كبرى، عددا من المبادرات لمكافحة الأخبار المضللة، تتضمن مجموعة جديدة من معايير الثقة والشفافية.



ودعمت وكالة الصحافة الفرنسية والاتحاد الأوروبي للإذاعات وشبكة المحررين الدولية، مبادرة الثقة التي يؤمل أن تكون قادرة على إعطاء شهادات مصادقة لوسائل الإعلام ومصادر الأخبار التي تتمتع بمعايير أخلاقية واستقلال عال.

باعتبار فيسبوك أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، وأكثرها أيضا استخداما في نشر الأخبار، تمت ملاحظة الانخفاض الكبير في استخدامه كمصدر للأخبار منذ عام 2015، بينما يظل استخدامه ثابتا في كل الأغراض الأخرى.

وفي المقابل، انعكس انحسار فيسبوك إخباريا على زيادة كبيرة في استخدام الوسائل الأساسية البديلة في الأخبار مثل واتساب وإنستجرام وتويتر.

لذا ينصح العديد من خبراء التكنولوجيا، مستخدمي الإنترنت بتوخي الحذر عند مشاركة أي منشور، وضرورة التأكد من مصدر معلوماته.