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استطلاع: أخبار الإنترنت مضللة والمصريون الأكثر انخداعا

أظهر استطلاع رأي عالمي نشر يوم الثلاثاء أن 86% من مستخدمي الإنترنت تعرضوا للخداع بسبب الأخبار المزيفة، ومعظمها ينتشر على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك
تحرير:مي فؤاد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
انتشرت الكثير من الشائعات والأخبار المزيفة والمضللة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في شتى مجالات الحياة، ليقع المصريون فريسة لتلك الأخبار المفبركة. تمثل مصر ثلث مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية، والقاهرة واحدة من أكثر عشر مدن نشاطًا على فيسبوك على مستوى العالم، وهي الأكثر نشاطا بالنسبة لجوجل أيضا، وأي خبر مفبرك ينتشر بسرعة البرق في أرجاء المحروسة. حال امتلاكك حساب بريد إلكتروني، فمن المرجح أن تتلقى رسائل مزعجة ومضللة، كما أن امتلاكك صندوق بريد سيجعلك عرضة لتلقي رسائل غير مرغوب فيها أيضًا.
أما على وسائل التواصل الاجتماعي بالأخص، فستتلقى غالبًا إعلانات تتضمن رسائل تروج لمنتج ما أو خدمات شركة بعينها، أو لأفكار مرشح سياسي يخوض هذا الاقتراع أو ذاك. ومن ثم تنهال علينا تلك الرسائل والأخبار بشكل منتظم، ما يسلط المزيد من الضغوط على أمن الاقتصاد الرقمي حول العالم، وخاصة في مصر. أظهر استطلاع رأي
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جماهير-مصر (3)

من «كلنا إنسان» لـ«الهباداباديم».. كيف سنشجع في «كان 2019»؟

«رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان لكن آلهنا واحد رب البشر واحد بالحب جمعنا».. كطفلة لا تملك من الحياة سوى 12 عاما، كانت هذه الكلمات بمثابة رؤية مختلفة للحياة، فتحت لها بابا جديدا تنظر منه إلى الآخر، القصة بالنسبة لها كانت أكبر من أغنية رسمية ترحب بالمنتخبات الإفريقية ومشجعينهم، على أرض وادي النيل وحضارة وادي النيل، القصة كانت قصة تسامح وتقبل للآخر كما هو، وأنه مهما وصلت درجة الاختلاف فالمحبة هي التي ستحكمنا في النهاية، مع هذه الكلمات عرفت الطفلة أن لها وطنا كبيرا يدعى «ماما إفريقيا».
تربية-الاطفال

«بلع اللبان».. خدعوك فقالوا: هذه الأشياء تضرك

«بلاش حلويات كتير.. ابعد عن طقطة الصوابع».. هناك الكثير من الجمل التي ترددت على مسامعنا خلال مرحلة الطفولة وحتى سن المراهقة من آبائنا وكان لا بد من من توراثها ونقلها إلى آبنائنا أيضا، حيث إن بعض الحقائق أو قد يطلق عليها كذبات، أصبحت متوارثة دون معرفة الصواب من الخطأ وأصل المعلومة، ولكن كان هناك مزيد من الأبحاث التي كشفت عن حقيقة ما يقوله الآباء لأبنائهم، ولهذا من المهم أن تعرف بعض الكذبات التي تصدقها حتى الآن لأنه حان وقت الكشف عنها، حسبما ذكرها موقع rd.
محمد-صلاح (1)

إنتاجها كثير واسمها «اللمبوكة».. ماذا تعرف عن سمكة صلاح؟

استعرض النجم محمد صلاح، هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء الإثنين، مهارة جديدة، وهي صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، إذ نشر «صلاح» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات. «التحرير» خاضت تجربة البحث عن نوع السمكة بعد أن ظهر بها صلاح، التي تبين أنها تسمى سمكة «اللمبوكة أو الحصان»، ويبلغ طولها 210 سنتيمترات، كما يبلغ وزنها 40 كيلوجرامات، والسن 4 سنوات.
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واتساب

لزيادة الخصوصية.. واتساب يلغي خاصية حفظ الصور

يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم. يقول معظم الأشخاص الذين يستخدمون واتساب إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، أصدر "واتساب" تحديثا جديدا سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم، دون علمهم، كما هو متاح الآن.
هواوي

هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

انخفاض معدل استخدام فيسبوك.. وصعود إنستجرام

نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. صدر اليوم تقرير جديد عن شركة eMarketer الأمريكية، والذي وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون يوميا على فيسبوك انخفض بنسبة 3 دقائق في عام 2018 إلى 38 دقيقة في اليوم.
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