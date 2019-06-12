أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

أمل عرفة

قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".

وكانت موجة انتقاد ثارت ضد أمل عرفة بعد أن قدمت مسلسلا كوميديا في رمضان الماضي يحمل اسم "كونتاك"، تتحدث فيه عن مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى في سوريا، وعليه خرجت وقدمت رسالة اعتذار. أمل عرفة من مواليد دمشق عام 1970، وهي ابنة الملحن سهيل عرفة، وطليقة الفنان السوري عبد المنعم عمايري الذي تزوجته عام