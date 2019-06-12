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أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
أمل عرفة
أمل عرفة
قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".
وكانت موجة انتقاد ثارت ضد أمل عرفة بعد أن قدمت مسلسلا كوميديا في رمضان الماضي يحمل اسم "كونتاك"، تتحدث فيه عن مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى في سوريا، وعليه خرجت وقدمت رسالة اعتذار. أمل عرفة من مواليد دمشق عام 1970، وهي ابنة الملحن سهيل عرفة، وطليقة الفنان السوري عبد المنعم عمايري الذي تزوجته عام
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ريم-احمد

شقة ريم أحمد تتعرض للسرقة والنيران تلتهمها

أعلنت الفنانة والإعلامية الشابة ريم أحمد، عن تعرض شقتها للسرقة، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، ثم احتراقها أمس دون وقوع أي إصابات. وشاركت الفنانة صورة للشقة والنار مشتعلة بها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله إننا بخير"، بينما علق زوجها المخرج المسرحي طه خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرق تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض. الحمد لله إن محدش حصله حاجة".
رحلة-هاني-سلامة-في-السينما-بدأت-بـ«مصير»-شاهين

هاني سلامة: شخصيات «قمر هادي» كلها مصرية

قال الفنان هاني سلامة، إن مسلسل "قمر هادي" مختلف وغير مألوف على الساحة الفنية، معقبًا: "فكرة إنك تقدم حاجة مختلفة عن السائد الموجود، دي في حد ذاتها يكفيك شرف التجربة، إنك بتفكر خارج الصندوق"، مضيفًا خلال لقائه مع برنامج "كل يوم"، عبر فضائية on e، مساء الثلاثاء، أن "المسلسل ليس غريبًا عن المجتمع المصري، وشخصيات المسلسل كلها مصرية للغاية، والعلاقات كلها حقيقية جدًا وبتشوفها في حياتك"، موضحا أن كيفية تناول هذه الشخصيات داخل المسلسل، هي التي شهدت اختلافًا عن السائد، بالإضافة لعنصر التشويق.
.محمد-ممدوح (2)

محمد ممدوح عن مشهده المؤثر في «قابيل»: أول مرة أشوفه

عرض برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، مشهدا مؤثرا من مسلسل قابيل، للفنان محمد ممدوح، الذي قدم خلال العمل شخصية الضابط طارق، حيث ظهر فيه وهو يتحدث عن زوجته المتوفاة، وقد علق الفنان على الفيديو قائلا: "أول مرة أشوفه.. ماشفتش المسلسل كله لسه". وحول ما إذا كان "رومانسيًا" في الحقيقة، عقب: "هناك ملمح إنساني في كافة الشخصيات التي أقدمها، أحاول أن أقدمها بشكل حقيقي، وأحاول أن أجعل هناك مصداقية للشخصية"، ووجه الشكر إلى مؤلف العمل، مشددًا على أن الكتابة سهلت عليه أن يقدم تلك المشاعر بهذا الصدق.
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صبا-مبارك (2)

صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.
الكاتب-السوري-خالد-خليفة

سوريون نوروا مصر| هذه الرواية فازت بجائزة نجيب محفوظ

بعدما بلغت الأزمة السورية ذروتها وباتت الفصائل المتصارعة تضرب بقوة كل الأخضر قبل اليابس، دون حلول سياسية تذكر، وفي خضم تلك الأحداث لم يكن أمام المواطن السوري سوى أن يجمع ما تبقى من عائلته ليهاجروا منها، بعضهم هرب من موت إلى موت ومن فقر إلى فقر ومن منازل محطمة إلى مخيمات، ومنهم من أتى إلى مصر واعتبرها وطنًا له، أصبحت لهم استثماراتهم الخاصة بل وهناك أحياء وشوارع أطلق عليها أسماء سورية، مما يؤكد على التلاحم والانخراط القائم على المحبة بين شعبي البلدين.
أحمد-الحجار

إبراهيم الحجار في أمسية «عزيز على القلب» بالأوبرا

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أمسية بعنوان "عزيز على القلب" وتتناول المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، ويحل ضيوف الأمسية كل من، نجله الموسيقي أحمد الحجار، والمطربين طارق فؤاد ومحمد عبدالستار، بحضور المخرج وحيد مخيمر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ويقدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وذلك فى إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة" ضمن فعاليات النشاط الثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة مجدى صابر.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

«شغل موظفين».. غادة والي تُنهي أزمة «أتيليه القاهرة»

قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنهت جميع المشاكل التي تواجه الأتيليه، ووعدت بسحب الدعوى القضائية المقدمة من الوزارة بحل الجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الجنايني مع الوزيرة في مكتبها ظهر اليوم برفقة الفنانة سلوى أبو بكر والكاتب سعيد كفراوي والدكتورة صفية القباني. وأكد الجنايني في تصريحات لـ"التحرير"، على أن الوزيرة لم تكن على علم بكل هذه التفاصيل من دعوى حل الجمعية ولا بالقرارات الموجهة ضد الأتيليه قائلًا: «ده شغل موظفين».
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