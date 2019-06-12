حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
مطار أبها
نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي.
ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها.
ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
واستهدف هجوم إرهابي مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة
واستهدف هجوم إرهابي مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح اليوم "سقط مقذوف مُعادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة". (التفاصيل
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#فيديو | هيئة الطيران المدني السعودية: حركة الطيران في #مطار_أبها الدولي تسير بشكل طبيعي pic.twitter.com/hd0WcoKcXp