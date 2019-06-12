بدء التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد يونيو الجاري

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، وتم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018، بهدف تحديث البيانات الضريبية، والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب مصلحة الضرائب.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي"، أمر ضروري في التيسير على الممولين، خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب، وتطوير أدائها، مشيرا إلى أنه كان جميع الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة،