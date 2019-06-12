رياضة

كيف دعم الأهلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس؟

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
علي معلول
علي معلول
دعم النادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتى ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وهي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، إذ قرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
وأثار قرار جيريس صدمة في صفوف جماهير الأهلي، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، وكتب الحساب الرسمي للقلعة الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنت الأفضل دائمًا". أنت الأفضل دائما.  pic.twitter.com/sbtgXMJfx1 — Al Ahly SC (@AlAhly) June 12, 2019 وحقق المنتخب التونسي، مساء أمس
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سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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الزمالك يدخل في خط أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، أجّل نظر دعوى القلعة الحمراء ضد اتحاد الكرة في ما يخص أزمة مؤجلات الدوري إلى 2 يوليو المقبل. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء: «مركز التسوية والتحكيم طالب اتحاد الكرة بخطاب رسمي وموثق يؤكد فيه البيان الذي كان أصدره في 10 يونيو»، وأضاف: «كما طالب المركز بتأكيد ما ذكره البيان بشأن مد القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس وهل حدثت استجابة للأمر من عدمها من قبَل كاف».
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سموحة يتقدم بطلب رسمي لشراء نجم الأهلي

كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق الأمواج الزرقاء تقدم بطلب رسمي للنادي الأهلي، لضمه نجمه إسلام محارب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن الفريق السكندري أنهى الموسم بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، جمعهم من 34 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 12، وسجل الفريق 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.
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تعليق ناري من نجم منتخب تونس بعد استبعاد علي معلول

أبدى الدولي التونسي ياسين مرياح، نجم أولمبيكوس اليوناني، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
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القصة الكاملة للإطاحة بعلي معلول خارج منتخب تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة الصريح التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدًا عن المجاملات.
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بعد الاستبعاد.. ماذا قدم علي معلول لنسور قرطاج؟

فجر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر جيريس استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا سيخوضون كان 2019 بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
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