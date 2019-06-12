كيف دعم الأهلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس؟

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

علي معلول

دعم النادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتى ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وهي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، إذ قرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.

وأثار قرار جيريس صدمة في صفوف جماهير الأهلي، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، وكتب الحساب الرسمي للقلعة الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنت الأفضل دائمًا". أنت الأفضل دائما. pic.twitter.com/sbtgXMJfx1 — Al Ahly SC (@AlAhly) June 12, 2019 وحقق المنتخب التونسي، مساء أمس