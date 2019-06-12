تجار: قرار حظر بيع الدواجن الحية خارج نطاق التنفيذ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 وكان من المقرر البدء فى تنفيذه منذ أبريل الماضي إلا أنها لم تقم بذلك حتى الآن
قبل حلول شهر رمضان بنحو 10 أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة المشكلة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية وشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن إرجاء تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر وجد التجار أنفسهم حائرين هل عليهم الانتهاء من تنفيذ إجراءات تحويل النشاط، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه ولن يتم منع البيع أو اتخاذ إجراء عقابي تجاه المخالفين؟ وهو ما سيتضح تفصيلا فى التقرير التالى.
أسعار الدواجن والبيض فى المزرعة اليوم:
الدواجن البيضاء: سجلت نحو 26 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو "البلدية": سجلت نحو 33 جنيها للكيلو.
البيض الأحمر: سجل نحو 27 جنيها للكرتونة.
البيض البلدى: سجل نحو 25 جنيها للكرتونة.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تقريرها الشهري، أن واردات مصر
أسعار الدواجن والبيض فى المزرعة اليوم:
الدواجن البيضاء: سجلت نحو 26 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو "البلدية": سجلت نحو 33 جنيها للكيلو.
البيض الأحمر: سجل نحو 27 جنيها للكرتونة.
البيض البلدى: سجل نحو 25 جنيها للكرتونة.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تقريرها الشهري، أن واردات مصر من الدواجن تراجعت بشكل ملحوظ بنحو 55.4% لتسجل 56.13 مليون دولار مقارنة بـ126.13 مليون دولار، خلال 9 أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2018.
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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم:
الدواجن البيضاء: سجلت نحو 30 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو "البلدية": سجلت نحو 38 جنيها للكيلو.
البيض الأحمر: سجل نحو 32 جنيها للكرتونة.
البيض البلدى: سجل نحو 29 جنيها للكرتونة.
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شعبة الدواجن توضح مصير قرار الحظر
قال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن وزارة الزراعة أحدثت خللا جسيما بعدم إعلانها حتى الآن عن آليات حظر بيع الدواجن الحية التى تتمثل فى ثلاث خطوات رئيسية بالتعاون مع باقى الجهات المعنية وهى "حصر المحلات التجارية ثم الترخيص، وأخيرا توفير الدعم من الصندوق الاجتماعى" والربط بين الآليات الثلاث لتفعيل القانون رقم 70 الصادر عام 2009.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهات المعنية لن تعمل إلا فى حال تحرُّك وزارة الزراعة التى لم تقم حتى الآن بإصدار قرارات تنفيذية واضحة بشأن حظر تداول الدواجن الحية، لافتا إلى أن التجار باتوا لا يعلمون مستقبل مهنتهم، هل ستتحول إلى "مجمد" أم ستستمر على الوضع الراهن؟ وكل هذا نتيجة التلكؤ فى التنفيذ، مؤكدا أنه على وزارة الزراعة كما حدث مسبقا، المبادرة بدعوة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والصحة والداخلية للتعامل، كل فى منطقة عمله من أجل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
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التجار: مستقبل عملنا مهدد
قالت سلوى رجب، بائعة دواجن حية بسوق أرض اللواء، إن التجار سبق أن اعترضوا على القانون دون جدوى، ولكنهم الآن لا يعلمون مستقبل تلك المهنة ويخشون وجود إجراءات عقابية مفاجئة، خاصة مع عدم تنفيذ التمويل المعلن من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عدم إتاحة سبل تغيير النشاط أو الإعلان عنها.
بينما قال علاء محمدى، أحد بائعى الدواجن، إن القرار خاطئ والعدول عنه ضرورة، فلا يمكن منع الدواجن الحية فهى عصب الحياة فى الأسر المصرية خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم مؤكدا أن الوضع الراهن مُرضٍ للتجار.
وعن عقوبة المخالفين لقانون 2009 الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة، فقد نصت إحدى المواد على معاقبة كل مخالف لأحكام مواد القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.