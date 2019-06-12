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تجار: قرار حظر بيع الدواجن الحية خارج نطاق التنفيذ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 وكان من المقرر البدء فى تنفيذه منذ أبريل الماضي إلا أنها لم تقم بذلك حتى الآن
تحرير:أسماء فتحى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الدواجن
الدواجن
قبل حلول شهر رمضان بنحو 10 أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة المشكلة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية وشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن إرجاء تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر وجد التجار أنفسهم حائرين هل عليهم الانتهاء من تنفيذ إجراءات تحويل النشاط، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه ولن يتم منع البيع أو اتخاذ إجراء عقابي تجاه المخالفين؟ وهو ما سيتضح تفصيلا فى التقرير التالى.
أسعار الدواجن والبيض فى المزرعة اليوم: الدواجن البيضاء: سجلت نحو 26 جنيها للكيلو. الدواجن الساسو "البلدية": سجلت نحو 33 جنيها للكيلو. البيض الأحمر: سجل نحو 27 جنيها للكرتونة. البيض البلدى: سجل نحو 25 جنيها للكرتونة. وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تقريرها الشهري، أن واردات مصر
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تميمة-امم -افريقيا

هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

بدء التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد يونيو الجاري

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، وتم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018، بهدف تحديث البيانات الضريبية، والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب مصلحة الضرائب.
جمارك

بعد الإعلان عن إنشائه لأول مرة.. ما الميناء الجاف؟

تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والنقل، للبدء في مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فوز ثلاثة تحالفات دولية بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن يعقب تنفيذ هذا المشروع، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
الصادرات-المصريه

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4 مليارات دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2019 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العجز نحو 4.15 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في مارس 2018. وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.
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التموين تطرح ليمون بأسعار مخفضة في القاهرة والجيزة

أصدرت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلوجرام، وأيضا سيتم طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مضيفا أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول في إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين.
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منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
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منها الدواجن.. 6 سلع تنخفض أسعارها في العيد

تعد حالة العرض والطلب هى القانون الذى تعتمد عليه السوق التجارية في معاملاتها اليومية، والمتحكم فيها؛ لذا فزيادة حجم الطلب على أحد المنتجات مع قلة المعروض منه فى الأسواق عادة ما ترفع سعر المنتج، بينما انخفاض حجم الطلب على منتج آخر مع زيادة المعروض منه يخفض سعره فى الأسواق، وكانت النتيجة أن عددا من المنتجات والسلع ستنخفض أسعارها فى عيد الفطر المبارك وفقًا لتلك القراءة فى حركة السوق، ويأتي على رأسها الملابس بمختلف أنواعها، والدواجن واللحوم وبعض السلع الغذائية.
سلع-استهلاكية

هذه السلع ترتفع أسعارها خلال عيد الفطر

يسرع المواطنون في شراء كامل احتياجاتهم من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لهم خلال الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة المرتبط منها بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعادة ما تؤدى زيادة حجم الطلب على منتج بعينه إلى ارتفاع السعر، خاصة فى حالة ثبات حجم المعروض منه بالأسواق المحلية، وهو ما يسمى بقانون السوق المعتمد على حالة العرض والطلب، التى لا تستطيع أى جهة التدخل فيها وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية. ويأتي على رأس هذه السلع الأدوات المنزلية والأسماك والمكسرات وبعض أنواع البقالة، فضلا عن الدقيق بمختلف أنواعه والسكر.
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