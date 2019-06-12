تجار: قرار حظر بيع الدواجن الحية خارج نطاق التنفيذ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 وكان من المقرر البدء فى تنفيذه منذ أبريل الماضي إلا أنها لم تقم بذلك حتى الآن

تحرير:أسماء فتحى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الدواجن

قبل حلول شهر رمضان بنحو 10 أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة المشكلة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية وشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن إرجاء تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر وجد التجار أنفسهم حائرين هل عليهم الانتهاء من تنفيذ إجراءات تحويل النشاط، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه ولن يتم منع البيع أو اتخاذ إجراء عقابي تجاه المخالفين؟ وهو ما سيتضح تفصيلا فى التقرير التالى.

أسعار الدواجن والبيض فى المزرعة اليوم: الدواجن البيضاء: سجلت نحو 26 جنيها للكيلو. الدواجن الساسو "البلدية": سجلت نحو 33 جنيها للكيلو. البيض الأحمر: سجل نحو 27 جنيها للكرتونة. البيض البلدى: سجل نحو 25 جنيها للكرتونة. وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تقريرها الشهري، أن واردات مصر