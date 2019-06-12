طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

تحرير:علاء النجار ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الطلاب بعد أداء الامتحان

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو أي خلل خلال أداء الطلاب الامتحان داخل اللجان. وأضاف "عجلان"، أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء