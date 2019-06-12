ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

حادث تصادم بطريق الأوتوستراد

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.

البداية تعود إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة من الخدمات الأمنية بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة بانتشار الأوناش ورجال الانتشار السريع لرفع