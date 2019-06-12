جريمة

ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
حادث تصادم بطريق الأوتوستراد
حادث تصادم بطريق الأوتوستراد
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
البداية تعود إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة من الخدمات الأمنية بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة بانتشار الأوناش ورجال الانتشار السريع لرفع
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حادث-الأوتستراد‎ (2)

رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
طعن-بالسكين

قتيل في السوق..جمعتهما الغربة وفرقتهما «سكين البطيخ»

هربا من قلة العمل وضيق الرزق جاء نازحا من أقصي الصعيد يسعى، كحال الغالبية من أبناء القرى لينضم إلى طابور القادمين من الخلف يحجز مكانه وسط المهمشين الطامحين في حياة كريمة،رغم صغر سنه كان«عبدالرحمن»عند قدومه من ساقلتة بسوهاج يعلم أن القاهرة لا تحتضن الأغراب وتقدم لهم العمل على طبق من ذهب، سرعان ما ارتمى في أحضان «ولاد العم» الذين سبقوه في المجيء بسنوات واستقر به الحال في بولاق ليعمل بتجارة الفاكهة ووفر لنفسه مسكنا صغيرا في نفس المنطقة شعر حينها انه في مأمن من غدر الزمن لتنشق الأرض عن مفاجأة لم تكن في الحسبان غيرت مجرى حياته وألقت به خلف القضبان.
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كارثة على الأوتوستراد.. مصرع 12 وإصابة 11 في تصادم مروع

لقي 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، مما تسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات.
محكمة عسكرية

المؤبد لـ32 وأحكام بالمشدد في «محاولة اغتيال السيسي»

قضت المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، كما عاقبت 75 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ 117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، وذلك لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
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النيابة-تنهى-استخراج-تصريح-دفن-جثث-ضحايا-حادث-البحيرة (1)

إنهاء تصاريح دفن ضحايا حادث التصادم في البحيرة

انتهى فريق النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، منذ قليل من استخراج تصريح دفن 7 جثث ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نصف نقل على طريق الدلنجات حوش عيسى، والذي أسفر عن إصابة 15 آخرين وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى المركزى بالبحيرة باستخدام 7 سيارات إسعاف وعدد من سيارات الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تسليم الجثث وتصاريح الدفن لذويهم بعد معاينة الطب الشرعي والنيابة، كما أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
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إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 3 أشخاص في حادثين مروريين صباح اليوم

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى، صباح اليوم الأحد، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور أعلى الطريق، كما تسببت السرعة الزائدة فى حادث مروري ثان، شهدته مدينة نصر بالقاهرة، إذ أصيب مواطن صدمته سيارة مسرعة في أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، و تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادثين وتيسير حركة المرور.
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انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
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