جريمة

22 خلية.. القضاء يسدل الستار على أكبر قضية إرهاب

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 292 متهما إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات معهم وإعداد أمر بإحالتهم إلى القضاء العسكري لتحديد أدوار كل متهم في الواقعة
تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
متهمون داخل القفص- أرشيفية
متهمون داخل القفص- أرشيفية
31 شهرا من التحقيقات، أجرتها النيابة العسكرية والقضاء العسكري، مع أكبر خلايا إرهابية تضم 292 متهما، انتهت بإصدار حكم اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ32 متهما، والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، كما عاقبت 75 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد.
استهداف الكتيبة 101 في 21 من نوفمبر من 2016، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، قائمة من المتهمين تضم 292 فردا كونوا فيما بينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات معهم، وإعداد أمر بإحالتهم إلى القضاء العسكري، وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

مفاجأة في واقعة اغتصاب فتاة دار الأيتام بالدقهلية

اعترفت "إيمان" فتاة المنصورة اليتمية والتي ادعت اغتصابها من أحد الشباب، بعد طلاقها ورفض دار الأيتام دخولها من جديد بحجة أنها متزوجة رغم أنها عذراء، بأنها لم تغتصب وأنها مارست الجنس بقبولها ورضاها مع الشخص الذي ادعت عليه اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في إحدى الشقق، وأنها ادعت الاغتصاب بعد إصابتها بنزيف في الرحم، لتجبره على إيوائها بالزواج منها وتنتقم من الدار التي رفضت استقبالها بعد طلاقها، لتسدل الستار باعترافها على الواقعة التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة التعاطف معها.
حادث-الأوتستراد‎ (1)

ننشر أسماء المصابين في حادث الأوتوستراد المأساوي

يسابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع اليوم، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبد التواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه. بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.
اعدام

تأييد إعدام ميكي وحماصة والمجنون بحريق ملهى العجوزة

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام للمتهمين الأربعة، المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق ملهى العجوزة»، والمتهمون هم كل من: محمد عماد محمد على، وشهرته «حماصة»، محمود سعدى على أحمد، محمد عبد الرحمن تركي، وشهرته «المجنون»، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته «ميكي»، على خلفية إدانتهم بارتكاب الأحداث التي وقعت بملهى العجوزة الليلى وأودت بحياة 17 شخصًا، لتصبح الأحكام نهائية وباتة بحق قائمة المتهمين الواردة في منطوق الحكم.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

بالأسماء.. ننشر قائمة المتوفين في تصادم الأوتوستراد

مشاهد مأساوية داخل جنبات مستشفى حلوان العام، تزامنا مع توافد أهالي وذوي الضحايا المتوفين في كارثة حادث تصادم الأوتوستراد، اليوم الأربعاء، وشملت قائمة المتوفين كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن ابراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.
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عبد-الرحيم-المسمارى

قبل الشهود.. ماذا قال المسماري في تحقيقات «الواحات»؟

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
خلية-العريش-الارهابية‎ (4)

مواجهة متهمي «اللهم ثورة» بتحريات جديدة للأمن الوطني

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 14 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
محكمة

إحالة قضية «فساد الأوقاف» إلى الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وذلك في القضية المعروفة باسم « فساد الأوقاف»، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم.
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