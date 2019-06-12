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هؤلاء يشاركون وآخرون يغيبون عن «الفيل الأزرق 2»

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
كشف الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي طُرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وحقق في أقل من 24 ساعة نحو 4 ملايين مشاهدة، عن انضمام نجوم جدد إلى العمل واختفاء آخرين ساهموا في نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات تجاوزت 35 مليون جنيه في دور العرض عام 2014. ويعتمد الجزء الثاني بشكل رئيسي على البطلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، بينما اختفى النجوم خالد الصاوي "الدكتور شريف"، وشيرين رضا "ديجا"، ولبلبة "الدكتورة صفاء"، ومحمد ممدوح "سامح"، ودارين حداد "مايا"، ما يشير إلى أنهم لن يشاركوا في الجزء الثاني المنتظر طرحه في عيد الأضحى.
وفي المقابل، انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، هم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، وبالإضافة إلى هؤلاء فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح. أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات
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أسر ياسين

آسر ياسين مفاجأة الجزء الثاني من «ولاد رزق»

يظهر الفنان آسر ياسين في أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية فى عيد الأضحى المقبل، ضيف شرف، وبالفعل صوّر "آسر" عدة مشاهد مع النجمين أحمد عز وأحمد داوود، ويعد دوره محوريا في أحداث "ولاد رزق 2" الذي يعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول، وهو من إخراج طارق العريان. ويعوض بذلك آسر ياسين غيابه عن الوجود في الفترة الماضية، إذ إنه غاب عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان هذا العام بعدما صوّر 4 أيام فقط من مسلسله "النصابين" ثم توقف تصوير العمل لضيق الوقت وعدم اللحاق بالعرض الرمضاني.
محمد عوض

محمد عوض.. نجم «ساعة لقلبك» الذي مثّل موته قبل رحيله

محمد عوض فنان من طراز مختلف، وكوميديان نفتقده على الشاشة، حلمَ من الصغر أن يصبح فنانا مشهورا، وتتبع خطوات حلمه بدايةً من الجامعة، فعلى الرغم من كونه تمنى أن يلتحق بالكلية البحرية ليبقى بجوار مدينته الأحب إلى قلبه "الإسكندرية"، فإنه التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة إرضاءً لرغبة والده قبل رحيله، ولكنه لم ينسَ حلمه الأول، وهو التمثيل، فقام بإنشاء فرقة مسرحية فى الجامعة، ودفعه حبه لمسرحيات نجيب الريحاني إلى تقديم عدة أعمال بالجامعة، ولم تنتهِ تلك الفترة من حياته إلا وهو عضو فى فرقة الريحاني المسرحية، لينطلق من هنا اسم محمد عوض.
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طرح أفلام «منتدى شباب العالم» الوثائقية على WATCH IT

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أفلامها الوثائقية عبر قناتها في منصة "WATCH IT"، ودعت صفحة منتدى شباب العالم، الراغبين في مشاهدة الأفلام الوثائقية للمنتدى، إلى تحميل تطبيق "WATCH IT"، والاطلاع على قناتها في المنصة التي أنشأتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا" برئاسة تامر مرسي، بداية شهر رمضان الماضي، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.
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فيلم-الفيل-الازرق-2

رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
الفيل-الازرق-2

طرح برومو «الفيل الأزرق2»: لا تخافوا لكن احذروا

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الفيلم الأزرق، البروم الدعائي للعمل، وظهر من خلاله كريم عبدالعزيز بطل العمل، وهو يحاول أن يهرب من مخاوفه، والأشباح التى تطارده، والوصول للحقيقة، وكان هناك ظهور مميز للفنانة هند صبري، التى تقول جملة شهيرة يختتم بها البرومو "لا تخافوا.. لكن احذروا". ورغم طرح البرومو منذ دقائق إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوه بصورة كبيرة بينهم، وتجاوزت مشاهداته الـ100 ألف، وعلق بعضهم أنهم ينتظرون بفارغ الصبر عرض الفيلم.
رانيا-يوسف

رانيا يوسف على البحر.. هكذا قضى النجوم إجازة العيد

حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم، صورا لهم وهم يقضون إجازة عيد الفطر من أماكن مختلفة، فسافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور أثناء وجودها على الشاطئ، كما شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة عيد الفطر مع صديقاتها، وظهرت خلال الصور وهي تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وسط صديقاتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
فيلم-الممر

صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
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