هؤلاء يشاركون وآخرون يغيبون عن «الفيل الأزرق 2»

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الفيل الأزرق

كشف الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي طُرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وحقق في أقل من 24 ساعة نحو 4 ملايين مشاهدة، عن انضمام نجوم جدد إلى العمل واختفاء آخرين ساهموا في نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات تجاوزت 35 مليون جنيه في دور العرض عام 2014. ويعتمد الجزء الثاني بشكل رئيسي على البطلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، بينما اختفى النجوم خالد الصاوي "الدكتور شريف"، وشيرين رضا "ديجا"، ولبلبة "الدكتورة صفاء"، ومحمد ممدوح "سامح"، ودارين حداد "مايا"، ما يشير إلى أنهم لن يشاركوا في الجزء الثاني المنتظر طرحه في عيد الأضحى.

وفي المقابل، انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، هم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، وبالإضافة إلى هؤلاء فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح. أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات