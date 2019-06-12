رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

حادث تصادم 3 سيارات

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

على بعد أمتار وقف المارة وقائدو السيارات شاخصين أبصارهم نحو ما تبقى من الحادث الأليم، ما بين رجل يساعد في نقل المصابين، وشيخ يطالب بتغطية حالات الوفاة من السيدات وإحضار مياه لمن كُتب له النجاة، الكل على قلب رجل واحد، وإزاحة قطعا متناثرة من السيارات. اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتقل إلى مستشفى