صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بالمنتخب الوطني

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

منتخب مصر

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، مكافأة الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة صرف المكافأة من أجل توفير أجواء من التركيز وتحفيز لاعبي منتخب مصر.

المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، ويستعد المنتخب الوطني لبطولة أمم