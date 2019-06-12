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6 أسئلة تكشف غموض انتخابات رئيس وزراء بريطانيا

غدا الثلاثاء، تبدأ الجولة الأولى للانتخابات الداخلية بحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا لاختيار رئيس للحزب وللوزراء، فما الذي يجب أن نعرفه عن هذه الانتخابات قبل انطلاقها؟
تحرير:أحمد سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني
بعد كابوس تيريزا ماي الذي دام ثلاث سنوات في منصبها كرئيسة للوزراء في بريطانيا، قد يعتقد البعض أنه لا يوجد أحد يريد أن يخلفها بعد أن أعلنت استقالتها في الرابع والعشرين من مايو الماضي، لكن مع بدء السباق رسميا يوم الإثنين الماضي، حصل ما لا يقل عن 10 مرشحين على دعم كافٍ من النواب المحافظين في مجلس العموم للمشاركة في هذه الانتخابات، وهي معركة تميزت منذ بدايتها بقتال حاد وعناوين قوية شملت اعتراف أحد المرشحين بتناول المخدرات في الماضي، فما الذي يجب التركيز عليه مع بداية هذه المعركة؟
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن ساحة المنافسة المزدحمة أجبرت قادة حزب المحافظين على تعديل قواعده في محاولة لتقليص عدد المتنافسين إلى قائمة مختصرة تضم اثنين بحلول 20 يونيو. ومن المتوقع أن يشارك نحو 160 ألف عضو في حزب المحافظين، في اختيار رئيس الحزب والوزراء في الجولة الأخيرة من التصويت المقرر
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شرطة-المكسيك (2)

مقتل 9 أشخاص في عمليات تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 9 أشخاص، وإصابة طفل أثر عمليات تبادل لإطلاق النار في ولاية سونورا شمالي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء العام في الولاية المكسيكية قوله في بيان اليوم، الثلاثاء: إن أول حادث تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة "أجوا بريتا" شمالي ولاية سونورا على الحدود مع مدينة دوجلاس بولاية أريزونا الأمريكية. وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم العثور على أربعة رجال وامرأة قتلى في سيارتين على إحدى الطرق كما وجدت أسلحة هجومية.
شينجن 3

تعديلات «شنجن» .. أعباء مادية وتسهيلات للأوروبيين

في محاولة لتحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، وفي الوقت ذاته للحد من موجات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية التي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنجن" التي من المقرر أن توفر إجراءات أسرع وأوضح للمسافرين دائمي التردد على البلدان المعنية، باستثناء زيادة رسوم الحصول على التأشيرة. تلك التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي، والتي من المفترض أن يوافق مجلس أوروبا عليها اليوم.
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

فرنسا تفكك خلية نازية خططت لمهاجمة المسلمين واليهود

ذكرت مصادر قضائية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة فككت خلية من النازيين الجدد، متهمة بالتخطيط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو إسلامية. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن 5 أعضاء من المجموعة يتبنون "أفكار النازية الجديدة" وُجهت إليهم تهم في الفترة ما بين شهري سبتمبر ومايو حول المؤامرة المزعومة التي لا تزال "غير محددة بدقة". وأضاف المصدر أن "التحقيق أشار إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم غير محدد، من المحتمل أنه كان يستهدف أماكن العبادة"، بما في ذلك العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية، وعدد من المساجد.
الانتخابات الإسرائيلية

كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
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حزب المحافظين 1

بداية المعركة.. 10 منافسين على مقعد تيريزا ماي

يخوض عدد من كبار السياسيين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا غمار الصراع على منصب رئيس الحزب، وبالتبعية رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، على خلفية فشلها في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي للترشح، الذي انتهى في الخامسة مساء أمس الإثنين، شهد تقديم 10 مرشحين أوراق ترشحهم بمن فيهم المرشح الأقرب للفوز، بوريس جونسون، وأبرز منافسيه، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.
مجلس-العموم

بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.
تيريزا-ماي (6)

بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.
تيريزا-ماى-تبكي-بعد الاستقالة

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
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