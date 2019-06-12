6 أسئلة تكشف غموض انتخابات رئيس وزراء بريطانيا

غدا الثلاثاء، تبدأ الجولة الأولى للانتخابات الداخلية بحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا لاختيار رئيس للحزب وللوزراء، فما الذي يجب أن نعرفه عن هذه الانتخابات قبل انطلاقها؟

تحرير:أحمد سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

بعد كابوس تيريزا ماي الذي دام ثلاث سنوات في منصبها كرئيسة للوزراء في بريطانيا، قد يعتقد البعض أنه لا يوجد أحد يريد أن يخلفها بعد أن أعلنت استقالتها في الرابع والعشرين من مايو الماضي، لكن مع بدء السباق رسميا يوم الإثنين الماضي، حصل ما لا يقل عن 10 مرشحين على دعم كافٍ من النواب المحافظين في مجلس العموم للمشاركة في هذه الانتخابات، وهي معركة تميزت منذ بدايتها بقتال حاد وعناوين قوية شملت اعتراف أحد المرشحين بتناول المخدرات في الماضي، فما الذي يجب التركيز عليه مع بداية هذه المعركة؟

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن ساحة المنافسة المزدحمة أجبرت قادة حزب المحافظين على تعديل قواعده في محاولة لتقليص عدد المتنافسين إلى قائمة مختصرة تضم اثنين بحلول 20 يونيو. ومن المتوقع أن يشارك نحو 160 ألف عضو في حزب المحافظين، في اختيار رئيس الحزب والوزراء في الجولة الأخيرة من التصويت المقرر

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن ساحة المنافسة المزدحمة أجبرت قادة حزب المحافظين على تعديل قواعده في محاولة لتقليص عدد المتنافسين إلى قائمة مختصرة تضم اثنين بحلول 20 يونيو.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 160 ألف عضو في حزب المحافظين، في اختيار رئيس الحزب والوزراء في الجولة الأخيرة من التصويت المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

هل ضمن بوريس جونسون فوزه؟

يعتبر بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، هو المرشح الأول للفوز بهذه الانتخابات، ولكن بالنظر إلى المستقبل القريب، لم يسبق لأي من المرشحين الأقوى في انتخابات رئاسة حزب المحافظين الفوز بها، لذا فإن التنبؤات في هذه المرحلة محفوفة بالمخاطر.

ويمتلك جونسون آراء مثيرة للانقسام، حيث يصفه البعض بأنه النسخة البريطانية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه يتمتع أيضا بسمات تجعله منافسا قويا في هذه الانتخابات.

حيث يمتلك كاريزما النجوم، وسجلا حافلا في الفوز بالانتخابات كعمدة لبلدية لندن، كما يتمتع بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين ولديه فرصة قوية للفوز إذا وصل إلى المرحلة النهائية من الانتخابات، فهل هو الحل لأزمة الحزب؟

مع خسارة حزب المحافظين العديد من الأصوات لصالح حزب "البريكست" الذي يرأسه نايجل فاراج، يُنظر إلى جونسون، أحد كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على أنه الزعيم القادر على استعادة مؤيدي الحزب.

يمكن أن يرجع هذا إلى أنه مصمم على الاحتفاظ بخيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي سيساعده على كسب المزيد من الأصوات في هذه الانتخابات.

إلا أنه قد لا يكون المرشح الأفضل للحزب في حالة عقد انتخابات عامة، حيث تسبب موقفه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نفور عدد من الناخبين الليبراليين، لكن هذه المعركة ليس وقتها.

القضية الرئيسة.. "البريكست" أم "المخدرات"؟

قد يظن البعض أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون هو القضية المسيطرة على هذه الانتخابات، إلا أن انتخابات رئاسة حزب المحافظين لا يمكن التنبؤ بها، حيث هيمنت على هذه الانتخابات أنباء اعتراف وزير البيئة مايكل جوف المرشح لخلافة تيريزا ماي، بتعاطي الكوكايين قبل عقدين من الزمن.

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اعترف مرشحون آخرون بتعاطي المخدرات في الماضي، فعلى سبيل المثال قال جونسون قبل بضع سنوات إنه حاول تعاطي الكوكايين لكنه فشل، كما اعترف مرشحان آخران، وهما أندريا ليدسوم رئيسة مجلس العموم السابقة، ودومينيك راب وزير شؤون البريكست السابق، بتعاطي الحشيش في الكلية.

في الوقت نفسه قال المرشح الأبرز لمنافسة جونسون، جيرمي هانت وزير الخارجية، إنه تناول مشروبا مصنوعا من القنب عندما كان في رحلة في الهند، كما اعترف روري ستيوارت وزير التنمية الدولية، بتدخين الأفيون خلال رحلة له في آسيا.

وتأثرت حملة جوف بشدة لأن القصة أبقته متصدرا العناوين الرئيسة بشكل سلبي، حيث واجه أسئلة مثل ما إذا كان قد كذب حول تعاطيه المخدرات في طلب الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، كتب جوف ذات مرة مقالا أشار فيه إلى أن مستخدمي المخدرات من الطبقة الوسطى ساعدوا في تمويل تجارة تسببت في انتشار البؤس، وبصفته وزيرا سابقا للتعليم والعدل، فهو عرضة بشكل خاص للاتهام بالنفاق.

من هو أفضل منافس لجونسون؟

على الرغم من أزمة المخدرات، كان جوف يعتبر أخطر منافسي جونسون في هذه الانتخابات، بعد أن تسبب إعلان وزيرة البيئة خوض انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة عام 2016، في إجبار جونسون على التراجع عن الترشح لهذه الانتخابات.

إلا أنه من الواضح أن المرشح الرئيس المنافس لجونسون هذه المرة هو جيريمي هانت وزير الخارجية، الذي حصل على دعم شخصيتين مؤثرتين في الحكومة، وهما أمبر رود وزير العمل والمعاشات، وبيني موردون وزيرة الدفاع.

الصحيفة الأمريكية تقول إن الوزيرتين تملكان وجهات نظر معاكسة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ادعاء هانت بأنه يستطيع توحيد الحزب.

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وعلى الرغم من وعد هانت بتحقيق "البريكست"، إلا أنه اتخذ خطا أكثر ليونة من جونسون، حيث رفض استبعاد إمكانية تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من سيشارك في التصويت؟

بادئ ذي بدء، سيكون الإدلاء بالأصوات محصورا على النواب المحافظين في مجلس العموم البريطاني البالغ عددهم 313، الذين سيقومون بتصفية المرشحين في سلسلة من التصويتات، ليصلوا في النهاية إلى مرشحين فقط، بعدها سيصوت أعضاء الحزب الذين يبلغ عددهم 160 ألف شخص بأصواتهم عن طريق البريد.

وقد تبدو هذه طريقة غريبة لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، إلا أنها قد تكون عادية بالنسبة للمعايير التاريخية لحزب المحافظين، فقبل عام 1965، لم يكن يتم انتخاب رئيس الحزب على الإطلاق، ولكن يتم اختياره بعد مناقشة بين الشخصيات البارزة في الحزب.

هل يصبح الفائز رئيسا للوزراء؟ ولماذا لن تعقد انتخابات عامة؟

بموجب القانون الحالي، يجب إجراء انتخابات عامة مرة كل خمس سنوات على الأقل، على الرغم من أنها يمكن أن تحدث في وقت أقرب إذا صوت مجلس العموم على سحب الثقة من الحكومة.

إلا أن رئيس الوزراء هو ببساطة زعيم حزب الأغلبية في البرلمان، لذا لا يجب إجراء انتخابات عامة عندما يتنحى رئيس الوزراء، لذا فإن الفائز في انتخابات رئاسة الحزب الحاكم "حزب المحافظين" سيصبح رئيس الوزراء القادم.

عندما يتولى رئيس الوزراء الجديد السلطة، من المحتمل أن يواجه اقتراحا بسحب الثقة من حزب العمل المعارض، ولكن، بالنظر إلى الوضع المزري لحزب المحافظين، فإن نواب الحزب لا يرغبون في مواجهة الناخبين الآن.

لذا فمن المحتمل أن الخوف من انتصار حزب العمال سوف يحول دون قيام حزب المحافظين بالتصويت بالتصويت لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد، على الأقل في الوقت الحالي.

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ماذا سيحدث بعد ذلك؟

جميع المرشحين حتى المعتدلين يهددون بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لم يكن هناك مخرج آخر، وبالتالي فإن خطر حدوث انسحاب كارثي دون اتفاق في ازدياد، لكن احتمالات عقد استفتاء ثانٍ، أو انتخابات عامة تتزايد أيضا.

ويبدو أن جونسون هو المرشح المفضل للبريطانيين الراغبين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، رغم أنه يعد بمحاولة تأمين شروط خروج أفضل، لكن معظم المحللين يشكون في أن بروكسل ستقدم تنازلات كبيرة، فماذا بعد ذلك؟

لن يتغير شيء أساسي، سيرث رئيس الوزراء المقبل نفس البرلمان المنقسم الذي أحبط خطط ماي، والذي صوت عدة مرات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وبالتالي قد يقع في صراع مباشر مع المشرعين.

ومن الناحية الفنية، سيكون من الصعب إيقاف رئيس وزراء مصمم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى لو دون اتفاق، إلا أنه لن تستطيع أي حكومة الوقوف في وجه إرادة البرلمان لفترة طويلة.