تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح
تحرير:محمد العمدة
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
امتحانات مطروح
تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا.
جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
وتشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة مرسى مطروح امتحان 1840 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز بالمحافظة في 10 لجان امتحانية موزعة على الآتي: "4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام، ولجنة واحدة بمدينة العلمين، ولجنة بمدينة الضبعة مشتركة، ولجنة بمدينة براني، ولجنة بمدينة السلوم، وأخرى بمدينة سيوة".
وبلغ
وتشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة مرسى مطروح امتحان 1840 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز بالمحافظة في 10 لجان امتحانية موزعة على الآتي: "4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام، ولجنة واحدة بمدينة العلمين، ولجنة بمدينة الضبعة مشتركة، ولجنة بمدينة براني، ولجنة بمدينة السلوم، وأخرى بمدينة سيوة".
وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: "704 لجان سير بقطاع القاهرة، 377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، 389 لجنة سير بقطاع المنصورة، 347 لجنة سير بقطاع أسيوط".