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تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تحرير:محمد العمدة ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
امتحانات مطروح
امتحانات مطروح
تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
وتشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة مرسى مطروح امتحان 1840 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز بالمحافظة في 10 لجان امتحانية موزعة على الآتي: "4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام، ولجنة واحدة بمدينة العلمين، ولجنة بمدينة الضبعة مشتركة، ولجنة بمدينة براني، ولجنة بمدينة السلوم، وأخرى بمدينة سيوة". وبلغ
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

36 مليون جنيه لغسل أبراج الكهرباء بـ«الهليكوبتر»

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالي، عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية "PAS" لمدة عام، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق، وذلك باستخدام الطائرات الهليكوبتر، مقابل 36 مليون جنيه. وقالت المهندسة صباح مشالي إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف باستخدام الطائرات الهليكوبتر وأحدث الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
سامح-شكرى (1)

مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
اشرف-صبحى-وزير-الشباب

وزير الرياضة يلتقي 2900 من متطوعي بطولة أمم إفريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب المتطوعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية والبالغ عددهم 2900 شاب وفتاة، وذلك بحضور الدكتورة جهاد عامر مساعدة رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين، ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم. وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من لجنة المتطوعين، مؤكدا ضرورة بذل كثير من الجهد والعمل بشكل غير تقليدي، لإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الإفريقية، والتى تعد العرس الرياضي الكروي الكبير، الذي سيتابعه أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم.
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امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
رغم-شدة-الحرارة-الامهات-ينتظرن-امام-لجان-الامتحان-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف

تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

مغص كلوي وإغماء في لجان «الإنجليزي» بالدقهلية

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في لجنة بالمدرسة الإعدادية بنين، بقرية اللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلى استقبال مستشفى أجا، وتم عمل اللازم لها قبل أن تعود مرة أخرى إلى اللجنة. كما دخلت طالبة بمدرسة خالد الطوخي التابعة لإدارة المنصورة التعليمية في حالة إغماء، وتبين إصابتها بهبوط ورفضت النقل إلى المستشفى وتم التعامل مع حالتها بواسطة طبيب اللجنة.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

التعليم: امتحان «إنجليزي» الثانوية المتداول «مزيف»

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات " اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء". وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.
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