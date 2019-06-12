تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تحرير:محمد العمدة ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

امتحانات مطروح

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.

وتشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة مرسى مطروح امتحان 1840 طالبا وطالبة موزعين على 8 مراكز بالمحافظة في 10 لجان امتحانية موزعة على الآتي: "4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام، ولجنة واحدة بمدينة العلمين، ولجنة بمدينة الضبعة مشتركة، ولجنة بمدينة براني، ولجنة بمدينة السلوم، وأخرى بمدينة سيوة". وبلغ