التعب المزمن.. تعرف على 4 علامات لنقص البوتاسيوم

يعمل البوتاسيوم والصوديوم بطريقة عكسية داخل جسم الإنسان، أي كلما زاد الصوديوم بالجسم قل البوتاسيوم، فالصوديوم من العناصر المهمة من أجل معدلات مثالية لوظائف الخلايا

تحرير:إسراء سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد البوتاسيوم

في رحلة البحث عن أفضل ما يفيد جسم الإنسان والأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، وجدنا أن المعادن هي أول ما يسأل عنه الأطباء عند الذهاب إليهم من أجل عمل فحص شامل، والسؤال المعتاد: هل تتناول طعامًا صحيا؟ ستجد أن كل من يعانون من بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالطعام لا يفعلون شيئًا سوى إهمال ما لا يجب إهماله. فالبوتاسيوم من المعادن المهمة التي توجد بكميات كبيرة في الفاكهة الصفراء "الموز"، ولكن ما الذي يفعله البوتاسيوم في أجسامنا، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".

يعتبر البوتاسيوم واحدا من المعادن التي تقوم بتوصيل الكهرباء في الجسم، بجانب المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفات والميثيلين، فموصلات الكهرباء تعتبر مسئولة عن توصيل الكهرباء داخل الجسم، كما أن البوتاسيوم يعتبر من الأيونات النشطة التي تنظم نبضات القلب ووظائف العضلات، كما أنه يعتبر موجودا في كل خلية