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التعب المزمن.. تعرف على 4 علامات لنقص البوتاسيوم

يعمل البوتاسيوم والصوديوم بطريقة عكسية داخل جسم الإنسان، أي كلما زاد الصوديوم بالجسم قل البوتاسيوم، فالصوديوم من العناصر المهمة من أجل معدلات مثالية لوظائف الخلايا
تحرير:إسراء سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد البوتاسيوم
فوائد البوتاسيوم
في رحلة البحث عن أفضل ما يفيد جسم الإنسان والأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، وجدنا أن المعادن هي أول ما يسأل عنه الأطباء عند الذهاب إليهم من أجل عمل فحص شامل، والسؤال المعتاد: هل تتناول طعامًا صحيا؟ ستجد أن كل من يعانون من بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالطعام لا يفعلون شيئًا سوى إهمال ما لا يجب إهماله. فالبوتاسيوم من المعادن المهمة التي توجد بكميات كبيرة في الفاكهة الصفراء "الموز"، ولكن ما الذي يفعله البوتاسيوم في أجسامنا، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
يعتبر البوتاسيوم واحدا من المعادن التي تقوم بتوصيل الكهرباء في الجسم، بجانب المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفات والميثيلين، فموصلات الكهرباء تعتبر مسئولة عن توصيل الكهرباء داخل الجسم، كما أن البوتاسيوم يعتبر من الأيونات النشطة التي تنظم نبضات القلب ووظائف العضلات، كما أنه يعتبر موجودا في كل خلية
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شامبو-الحصىان

شامبوهات الأحصنة.. خيار جيد للشعر التالف

من وقت لآخر نحب تغيير نوع الشامبو للحصول على شعر صحي خالٍ من التلف، فإذا كنت من محبي الأحصنة وشكلها المميز وشعرها المنسدل، وخاصة الخيول العربية، فستجد أن مالكيها يستغرقون الكثير من الوقت لأجل العناية بشعورها التي تتطلب شامبو مخصصا، فشامبوهات الأحصنة أصبحت شائعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حتى إن الكثير من الأشخاص أصبحوا يستخدمونها ويقبلون عليها، لذا قبل أن تقوم بشراء شامبو الحصان الخاص بك، عليك أولا وضع الآثار الجانبية في الحسبان، وإذا كان شعرك سيستفيد من هذه العناية الجديدة أم لا.
فوائد -النحاس

يعالج التهابات المفاصل.. ما فوائد النحاس؟

تتكون أجسامنا من مجموعة من المعادن المهمة، وعند حدوث أي خلل ستجد جسمك يعطيك بعض المؤشرات بأن هناك خطأ ما، ومن المعادن المهمة للجسم، النحاس، فدائمًا نتحدث عن فوائد الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور، ولكن النحاس لم يأخذ حقه في الأهمية، على الرغم من أنه يحقق نموا سليما للجسم، ويحسن من صحة الأنسجة والشعر والعينين، كما أنه يزيد من إنتاج الطاقة؛ لذا عليك الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، مثل الأفوكادو والشعير واللحوم والمكسرات والشوفان، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
زيت-النعناع

السكر إدمان كالمخدرات.. وهذا العلاج الطبيعي يساعدك

إدمان السكر أمر يجب أخذه على محمل الجد، حيث هناك أدلة علمية قوية على أن إدمان السكر المكرر يمكن أن يكون بنفس خطورة إدمان المخدرات مثل الهيروين والكوكايين، حيث لوحظ بعض الأعراض للإدمان كالشراهة والشغف وأعراض الانسحاب. على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يرفضون فكرة أن السكر يمكن أن يكون مادة تسبب الإدمان، إلا أن اتباع نظام غذائي غير صحي، وخاصة الأطعمة السكرية، يمكن أن تكون حادة، حيث يسبب السمنة ومرض السكري من النوع 2، والأهم من ذلك الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.
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