التعب المزمن.. تعرف على 4 علامات لنقص البوتاسيوم

يعمل البوتاسيوم والصوديوم بطريقة عكسية داخل جسم الإنسان، أي كلما زاد الصوديوم بالجسم قل البوتاسيوم، فالصوديوم من العناصر المهمة من أجل معدلات مثالية لوظائف الخلايا
في رحلة البحث عن أفضل ما يفيد جسم الإنسان والأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، وجدنا أن المعادن هي أول ما يسأل عنه الأطباء عند الذهاب إليهم من أجل عمل فحص شامل، والسؤال المعتاد: هل تتناول طعامًا صحيا؟ ستجد أن كل من يعانون من بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالطعام لا يفعلون شيئًا سوى إهمال ما لا يجب إهماله. فالبوتاسيوم من المعادن المهمة التي توجد بكميات كبيرة في الفاكهة الصفراء "الموز"، ولكن ما الذي يفعله البوتاسيوم في أجسامنا، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
يعتبر البوتاسيوم واحدا من المعادن التي تقوم بتوصيل الكهرباء في الجسم، بجانب المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفات والميثيلين، فموصلات الكهرباء تعتبر مسئولة عن توصيل الكهرباء داخل الجسم، كما أن البوتاسيوم يعتبر من الأيونات النشطة التي تنظم نبضات القلب ووظائف العضلات، كما أنه يعتبر موجودا في كل خلية
يعتبر البوتاسيوم واحدا من المعادن التي تقوم بتوصيل الكهرباء في الجسم، بجانب المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفات والميثيلين، فموصلات الكهرباء تعتبر مسئولة عن توصيل الكهرباء داخل الجسم، كما أن البوتاسيوم يعتبر من الأيونات النشطة التي تنظم نبضات القلب ووظائف العضلات، كما أنه يعتبر موجودا في كل خلية في جسم الإنسان، لذا عندما يحدث أي خلل أو نقص في هذه المعدن ينتج عنه بعض العلامات والمؤشرات التي تحذرك بأنك على شفا الإصابة بكثير من المشكلات الصحية.
علاقة الصوديوم بالبوتاسيوم
يعمل البوتاسيوم والصوديوم بطريقة عكسية داخل جسم الإنسان، أي كلما زاد الصوديوم في الجسم، قل البوتاسيوم، فالصوديوم من العناصر المهمة من أجل معدلات مثالية لوظائف الخلايا، ولكن تم التحذير بشكل مكثف من الآثار السلبية للإفراط في تناوله، فمن المحتمل أن يسبب زيادة ضغط الدم وكثيرا من المخاطر الأخرى.
يعمل البوتاسيوم على تكوين البروتين والعضلات وتنظيم نمو الجسم، إضافة إلى التعزيز من عملية الهضم، فقد يكون العجز في البوتاسيوم نتيجة قلة تناول أطعمة غنية بهذا المعدن أو تناول أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، وتوجد بعض الحالات المرضية التي تسهم في انخفاض معدلات البوتاسيوم، على سبيل المثال أمراض الكليتين وأخذ مدرات البول، والجفاف بسب الإفراط في العرق أو الإسهال أو القيء.
توجد بعض العلامات التي ستظهر عليك ومن خلالها ستتأكد أنك تعاني من نقص حاد في معدن البوتاسيوم، وما يلي بعض منها:
1-التعب المزمن
توجد كثير من العوامل المرتبطة بأسلوب الحياة تسهم بشكل كبير في الإصابة بالإرهاق المزمن، فإذا حصلت على 7 إلى 8 ساعات من النوم المتقطع ووجدت نفسك تشعر بالتعب والإرهاق طوال اليوم، سيكون بسبب نقص البوتاسيوم، ولأن البوتاسيوم يعمل كموصلات للطاقة والكهرباء، فهو ينظم كيف تستخدم وتنقل الخلايا الطاقة، وبالتالي يحدث التعب لأن الخلايا لا تتفاعل بالشكل المطلوب.
2-ارتفاع ضغط الدم
يكمن البوتاسيوم في الأوعية الدموية، كما أنه يعمل على تحقيق معدلات كبيرة من الاسترخاء لها، وبالتالي يبقى الصوديوم خارج الخلايا ويعزز احتباس البول، هذه العلاقة تترجم إلى انقباض الأوعية الدموية بالتناوب وزيادة الضغط، لذا الحفاظ على التوازن بين الاثنين يزيد من نقل الكهرباء وينظم السوائل بشكل كبير.
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3-ضعف العضلات والتشنجات
تستخدم العضلات أثناء الحركة، فكلما بذلنا مجهودا عضليا استهلكنا كثيرا من البوتاسيوم، لذا يوصَى دائمًا بتناول أطعمة أو مشوربات غنية بالبوتاسيوم تعويضًا عما ستفقده في التمرينات الرياضية، وذلك أيضًا من أجل الحفاظ على معدلات البوتاسيوم ومعدلات المعادن الأخرى التي توجد في العظام، مما يمنع حدوث تشنجات.
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4-عدم انتظام ضربات القلب
يعتبر القلب من أهم العضلات التي توجد في جسم الإنسان، كما أنه لا يأخذ راحة، فتوقف القلب يعني توقف الحياة، وبما أن البوتاسيوم مسئول بشكل كبير عن نقل الكهرباء في الجسم، فقلة هذا المعدن تؤثر بشكل سلبي على إيقاع القلب، تصل إلى عدم انتظام ضربات القلب.
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