رياضة

سموحة يتقدم بطلب رسمي لشراء نجم الأهلي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
نجوم الأهلي
نجوم الأهلي
كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق الأمواج الزرقاء تقدم بطلب رسمي للنادي الأهلي، لضمه نجمه إسلام محارب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن الفريق السكندري أنهى الموسم بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، جمعهم من 34 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 12، وسجل الفريق 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب».   سموحة يتقدم بطلب رسمي للاهلي من اجل اعارةاو شراء اسلام محارب — Farag Amer (@FaragAmer_) June 12, 2019 يشار إلى
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تدريب-المنتخب-المصرى (2)

سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

الزمالك يدخل في خط أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، أجّل نظر دعوى القلعة الحمراء ضد اتحاد الكرة في ما يخص أزمة مؤجلات الدوري إلى 2 يوليو المقبل. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء: «مركز التسوية والتحكيم طالب اتحاد الكرة بخطاب رسمي وموثق يؤكد فيه البيان الذي كان أصدره في 10 يونيو»، وأضاف: «كما طالب المركز بتأكيد ما ذكره البيان بشأن مد القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس وهل حدثت استجابة للأمر من عدمها من قبَل كاف».
منتخب مصر

صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بالمنتخب الوطني

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، مكافأة الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة صرف المكافأة من أجل توفير أجواء من التركيز وتحفيز لاعبي منتخب مصر.
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تدريب-المنتخب-المصرى (2)

سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
نادى -سموحة

رئيس سموحة ينهى الجدل حول مستقبل حسام حسن

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف ناديه النهائي، من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الصعب جدًا أن نرى فريق سموحة في الموسم القادم بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبري داخليًا وخارجيًا شراءه»، موضحًا: «بعض اللاعبين الذين لا نعرف حتى اسمهم يلجأون إلى وضع اسم سموحة في الأندية التي ترغب ضمهم من أجل رفع أسهمهم».
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تفاصيل مشادة حسام حسن وعمرو بركات في مران سموحة

وقعت مشادة كلامية في مران سموحة، أمس الجمعة، في إطار استعداد الفريق لمواجهة مصيرية أمام بتروجت، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 بمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، حيث إن المشادة دارت بين عمرو بركات، صانع ألعاب سموحة، وحسام حسن المدير الفني للفريق، إذ تسبب تراخي اللاعب في أداء التدريبات في تعنيف حسام حسن له، ورد بركات على تعنيف حسام حسن وغادر المران، قبل أن يجمع متعلقاته الشخصية، ويرحل عن النادي، علمًا بأن عمرو بركات انضم لصفوف الأمواج الزرقاء آتيًا من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
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اتحاد الكرة يدرس تغليظ عقوبة حسام حسن

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة هاني أبو ريدة، تغليظ العقوبات الموقعة على حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، بعدما تم تغريمه 20 ألف جنيه فقط من جانب لجنة المسابقات، لما بدر منه فى مباراة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. وطالب أكثر من عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة، بتغليظ عقوبة حسام حسن بعدما بدر منه في لقاء الأهلي وظهر عبر التلفزيون مؤكدين أن الغرامة غير كافية أو مناسبة لما حدث من حسام حسن، وتردد أن هناك نية لإحالة المدرب للجنة الانضباط.
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