سموحة يتقدم بطلب رسمي لشراء نجم الأهلي
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
نجوم الأهلي
كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق الأمواج الزرقاء تقدم بطلب رسمي للنادي الأهلي، لضمه نجمه إسلام محارب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن الفريق السكندري أنهى الموسم بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، جمعهم من 34 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 12، وسجل الفريق 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب».
سموحة يتقدم بطلب رسمي للاهلي من اجل اعارةاو شراء اسلام محارب
— Farag Amer (@FaragAmer_) June 12, 2019
يشار إلى
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب».
يشار إلى أن رئيس سموحة، فرض شروطه على الأهلي مقابل السماح بانتقال حسام حسن مهاجم الفريق إلى قلعة الجزيرة، حيث طرح حسام حسن، على رئيس النادي طلب ضم إسلام محارب وأحمد حمودي، بشكل مبدئي من القلعة الحمراء، بالإضافة إلى مقابل مادي يحصل عليه سموحة.
وكان عامر قد نجح من قبل في تسويق لاعبي سموحة لأندية القمة والحصول على مقابل مادي كبير، ابتداء من بيع أحمد حمودي إلى بازل السويسري، وطارق حامد وإبراهيم عبد الخالق إلى الزمالك، وإسلام محارب للأهلي، والعديد من اللاعبين الآخرين.