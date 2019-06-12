سموحة يتقدم بطلب رسمي لشراء نجم الأهلي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

نجوم الأهلي

كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق الأمواج الزرقاء تقدم بطلب رسمي للنادي الأهلي، لضمه نجمه إسلام محارب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن الفريق السكندري أنهى الموسم بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، جمعهم من 34 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 12، وسجل الفريق 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب». سموحة يتقدم بطلب رسمي للاهلي من اجل اعارةاو شراء اسلام محارب — Farag Amer (@FaragAmer_) June 12, 2019 يشار إلى