حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي، عن عرض مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة" على أحد مسارح الفنادق الشهيرة بالغردقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للمسرحية والذي يجمعها بالفنان أحمد صفوت، والذي ترتدي فيه زي الزفاف، معلّقةً: "بسم الله توكلنا على الله جوازة مرتاحة، منة فضالي وأحمد صفوت، إخراج محمد جبر، تأليف أحمد الملواني". وانفعلت منة على أحد المتابعين، حينما علّق على صورة البوستر قائلًا: "هتعلنوا خطوبتكم بعد كده صح؟ زي أي اتنين قبلكم"، لترد عليه قائلةً: "ده مسرح يا محترم.. عيب كده".

وعقب ذلك، نشرت منة فضالي، صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "إذا كانوا يحترمونك احترمهم، إذا كانوا لا يبدون احترامًا فلا تسمح لأفعال الآخرين بالتأثير على سلوكياتك الجيدة لأنك تمثل نفسك وليس الآخرين". وآخر أعمال منة فضالي كان مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" مع بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد