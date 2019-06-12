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حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
منة فضالي
منة فضالي
كشفت الفنانة منة فضالي، عن عرض مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة" على أحد مسارح الفنادق الشهيرة بالغردقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للمسرحية والذي يجمعها بالفنان أحمد صفوت، والذي ترتدي فيه زي الزفاف، معلّقةً: "بسم الله توكلنا على الله جوازة مرتاحة، منة فضالي وأحمد صفوت، إخراج محمد جبر، تأليف أحمد الملواني". وانفعلت منة على أحد المتابعين، حينما علّق على صورة البوستر قائلًا: "هتعلنوا خطوبتكم بعد كده صح؟ زي أي اتنين قبلكم"، لترد عليه قائلةً: "ده مسرح يا محترم.. عيب كده".
وعقب ذلك، نشرت منة فضالي، صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "إذا كانوا يحترمونك احترمهم، إذا كانوا لا يبدون احترامًا فلا تسمح لأفعال الآخرين بالتأثير على سلوكياتك الجيدة لأنك تمثل نفسك وليس الآخرين". وآخر أعمال منة فضالي كان مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" مع بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد
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بسمة-وهبة

الإمارات تستجيب للأعلى للإعلام وتوقف عرض«شيخ الحارة»

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، عن تلقي رئيسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابا من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي "الظفرة وحواس" وتم حذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، وأنه تم وقف عرض البرنامج على القناتين. وثمن الجابر العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.
امل-عرفة

أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".
ريم-احمد

شقة ريم أحمد تتعرض للسرقة والنيران تلتهمها

أعلنت الفنانة والإعلامية الشابة ريم أحمد، عن تعرض شقتها للسرقة، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، ثم احتراقها أمس دون وقوع أي إصابات. وشاركت الفنانة صورة للشقة والنار مشتعلة بها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله إننا بخير"، بينما علق زوجها المخرج المسرحي طه خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرق تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض. الحمد لله إن محدش حصله حاجة".
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اسعاد-يونس

إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".
رانيا-يوسف

رانيا يوسف على البحر.. هكذا قضى النجوم إجازة العيد

حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم، صورا لهم وهم يقضون إجازة عيد الفطر من أماكن مختلفة، فسافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور أثناء وجودها على الشاطئ، كما شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة عيد الفطر مع صديقاتها، وظهرت خلال الصور وهي تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وسط صديقاتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
فنانون-مش-بتوع-مسرح-عمرو-سعد-لأول-مرة

جمهور «حملة فرعون» حول عمرو سعد: ده النجاح الحقيقي

حرص الفنان عمرو سعد، على الوجود بين جمهوره للاطمئنان على فيلمه "حملة فرعون"، ومشاهدته بينهم في إحدى دور العرض السينمائي. ونشر عمرو سعد، اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه زحامًا شديدًا، إذ التف الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية مع بطل "حملة فرعون"، وعلّق عمرو سعد معربًا عن سعادته بنجاح الفيلم بالقول: "جمهور حملة فرعون اللي اضطرنا نعمل حفلات استثنائية على مدار 24 ساعة.. الحمد لله ده النجاح الحقيقي.. شكرًا ليكم والنجاح مستمر ومتصاعد".
انغام

أنغام تطمئن جمهورها: وعكة بسيطة وأنا بخير (فيديو)

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على صحتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من بروفات حفل عيد الفطر بدولة الكويت، وعلّقت قائلةً: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، وكانت قد نشرت أنغام أمس الأحد، صورة أثناء تلقيها العلاج من داخل إحدى المستشفيات، ولم تفصح عن أي تفاصيل، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.
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