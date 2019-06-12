الإفتاء: يصل إلينا شهريا 3800 فتوى خاصة بالطلاق

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

دار الإفتاء

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، المشرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، أن دورة المقبلين على الزواج هي برنامج تدريبي كامل؛ لتوعية المجتمع لمواجهة القضايا الخاصة بالأسرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج "حياتي وإنساني ونفسي"، وأن نسبة المادة الشرعية به 10% فقط. وأعلنت دار الإفتاء، خلال الساعات الماضية، عن فتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج فى دورته التاسعة، وذلك بمقابل مادى 80 جنيها، فى إطار خطة الدار للحد من الطلاق.

وأوضح الوردانى فى كلمة له في بث حي عبر صفحة دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، أن ما دفعهم لعمل تلك الدورات هو زيادة عدد الأسئلة التي تتناول أمور الطلاق والزواج والتي تصل إلى 5000 فتوى في الشهر منها 3800 فتوى تتعلق بالطلاق، بنسبة 76%. وتابع أن "البرنامج حياتي وإنساني ونفسي ونسبة المادة الشرعية فيه 10% فقط،

وأوضح الوردانى فى كلمة له في بث حي عبر صفحة دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، أن ما دفعهم لعمل تلك الدورات هو زيادة عدد الأسئلة التي تتناول أمور الطلاق والزواج والتي تصل إلى 5000 فتوى في الشهر منها 3800 فتوى تتعلق بالطلاق، بنسبة 76%.



وتابع أن "البرنامج حياتي وإنساني ونفسي ونسبة المادة الشرعية فيه 10% فقط، والبرنامج فيه أمور تتعلق بالصحة الإنجابية وأمراض الشخصيات والسعادة وقواعد حسن العشرة، وأمور تتعلق بالاقتصاد المنزلي للأسرة، وملفات النفقة والادخار، وهو برنامج يمثلنا ويشبهنا كبني آدم، والبرنامج لتطوير الحياة، وبعض المتدربين رأوا أنه يمكن أن يسمى برنامج المقبلين على الحياة".



