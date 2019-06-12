رياضة

كيلور نافاس يغادر الغردقة بعد قضاء فترة إجازته

تحرير:أحمد ثروت ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
نافاس
نافاس
غادر كيلور نافاس لاعب فريق ريال مدريد الإسبانى، مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة تابعة لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، حيث أبدى نافاس إعجابه بالمعالم السياحية فى مصر مثل الأهرامات وأبو الهول ومعبد فيلة والكرنك وبعروض الصوت والضوء فى مدينة الغردقة التى تواجد بها خلال الأيام الأخيرة من جولته، وكان ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.
وأبدى كيلور نافاس إعجابه بالعروض الفنية والفلكلورية التى شاهدها خلال فترة إجازته السنوية فى مصر والاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر أثناء زيارته لمدينة الغردقة. وانضم حارس ريال مدريد، إلى عدد كبير من نجوم الكرة العالمية الذين زاروا مصر خلال الفترة الأخيرة، من أجل الترويج للسياحة المصرية أو حملات علاجية
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ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.
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رئيس النصر السعودي يصدم جماهير النادي

قرر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي عدم الترشح نهائيًّا لرئاسة "العالمي" رغم الوعود التي قدمها خلال الأيام الماضية بأن يعمل على تطوير النادي من كافة النواحي في حالة اعتماده رئيسًا للنادي السعودي، جاء ذلك القرار قبل غلق باب الترشح لانتخابات الأندية السعودية؛ مما أثار استياء جماهير النصر وأصابهم بصدمة كبيرة لعدم إبداء أي أسباب. وقررت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية إعلان إعادة فتح باب الترشح يوم الأحد المقبل لاستقبال المرشحين على منصب رئيس نادي النصر بعد قرار آل سويلم بعدم ترشحه.
محمد صلاح

حراسة وغرفة مغلقة.. معاملة «VIP» لصلاح في المنتخب

قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير حراسة خاصة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بجانب سيارة خاصة، كما حرص مسئولو منتخب مصر، على توفير غرفة منفردة للاعب في فندق إقامة المنتخب ببرج العرب، في الإسكندرية، علمًا بأن اتحاد الكرة أعلن عن انضمام محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام بمدينة ببرج العرب، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
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كيلور نافاس يزور المتحف المصري (صور)

قام كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني وأسرته، بزيارة للمتحف المصري في التحرير، وذلك في إطار رحلة سياحية لمصر تستغرق 7 أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة والغردقة. ووصل حارس مرمى ريال مدريد، أمس الأربعاء، إلى القاهرة بناء على دعوة من جمعية مستثمري البحر الأحمر، برئاسة كامل أبو على، حيث سيقوم بزيارة للقاهرة والغردقة، في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.
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مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".
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بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا

أعلن الاتحاد الوطنى للاعبى كرة القدم المحترفين فى فرنسا اليوم الأحد، عن تتويج كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا موسم (2018- 2019)، وذلك بعد أن تفوق على أقرب منافسيه أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هوجو لوريس حارس فريق توتنهام ونجولو كانتى لاعب وسط فريق تشيلسي، حيث أدى اللاعب موسما مميزا مع فريقه فى الموسم الحالى، وتسلمه شارة قيادة الفريق بعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو نهاية الموسم الماضى.
يوفنتوس

صراع جديد بين زيدان وجوارديولا بسبب هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي منافسة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على صفقة قوية خلال الصيف المقبل، وهو اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط نادي يوفنتس الإيطالي. وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بأن إدارة الريال مهتمة بالتعاقد مع بيانيتش، وهو اللاعب الذي يضعه أيضًا مانشستر سيتي، ضمن اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط وسطه، في ظل تقدم عمر البرازيلي فرناندينيو، الذي بلغ منذ أيام عامه الـ34.
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