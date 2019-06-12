كيلور نافاس يغادر الغردقة بعد قضاء فترة إجازته

تحرير:أحمد ثروت ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

نافاس

غادر كيلور نافاس لاعب فريق ريال مدريد الإسبانى، مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة تابعة لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، حيث أبدى نافاس إعجابه بالمعالم السياحية فى مصر مثل الأهرامات وأبو الهول ومعبد فيلة والكرنك وبعروض الصوت والضوء فى مدينة الغردقة التى تواجد بها خلال الأيام الأخيرة من جولته، وكان ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.

وأبدى كيلور نافاس إعجابه بالعروض الفنية والفلكلورية التى شاهدها خلال فترة إجازته السنوية فى مصر والاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر أثناء زيارته لمدينة الغردقة. وانضم حارس ريال مدريد، إلى عدد كبير من نجوم الكرة العالمية الذين زاروا مصر خلال الفترة الأخيرة، من أجل الترويج للسياحة المصرية أو حملات علاجية