36 مليون جنيه لغسل أبراج الكهرباء بـ«الهليكوبتر»

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

وزير الكهرباء

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالي، عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية "PAS" لمدة عام، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق، وذلك باستخدام الطائرات الهليكوبتر، مقابل 36 مليون جنيه. وقالت المهندسة صباح مشالي إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف باستخدام الطائرات الهليكوبتر وأحدث الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين.

وأضافت أن القائمين على عملية غسيل الأبراج والخطوط هم طيارون مصريون، ما يساعد على توطين مثل هذا النوع من الخدمات في مصر. يأتي ذلك ضمن جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، ورفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة، واستكمالا للتوسعات التي تجريها الشركة، والحفاظ