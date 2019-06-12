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قائمة نيويورك تايمز للأعلى مبيعا.. منها لعبة العروش

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
game of thrones
game of thrones
تصدرت رواية داليا أوينز "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، إذ جاءت في المركز الأول، لتستمر هذه الرواية في قائمة الأعلى مبيعا للأسبوع الـ38 على التوالي، بينما جاءت في المركز الثاني رواية "ملكة النحل" لدوروثيا بنتون فرانك، وأعقبتهما في المركز الثالث رواية "قبل أن نكون لك" لليزا وينجت، بينما احتلت المركز الرابع رواية "لعبة العروش" الشهيرة لجورج مارتن، والتي صدر عنها مسلسل game of thrones، وتلتها في المركز الخامس والأخير رواية "الاختطاف الـ18" لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو.
ويحتل في القائمة الأخرى على مستوى الأعمال غير الأدبية، كتاب "تكبيل الصحافة" لمارك ليفين، المركز الأول في القائمة في الأسبوع الثاني على التوالي، بينما جاء "تقرير مولر" الصحفي الذي أعدته جريدة "واشنطن بوست" في المركز الثاني، وأعقبه في المركز الثالث كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر، وجاء في المركز الرابع كتاب
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مسلسل-شقة-فيصل

مؤلف «شقة فيصل» يعتذر بسبب هذا المشهد ويعد بحذفه

اعتذر السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "شقة فيصل"، لمرضى التوحد من الأطفال، وذلك بعد ما واجه المسلسل من اتهامات بالإساءة لهم، وكتب العزب في منشور له على "فيسبوك": "اعتذار واجب، ورد بالحلقة 21 في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد أبطال العمل عبارة فُهم منها أنها ضد أطفال التوحد، لذا يجب التوضيح أن العبارة غير مكتوبة في السيناريو، وأنها وردت بشكل عفوي على لسان الممثل، وهذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود، لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا وتاج رؤوسنا أطفال التوحد وأهاليهم، مع تعهد واضح بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل".
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تبلغ100 ألف| يوسف زيدان يعلن عن المرشحين لنيل جائزته

أعلن الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، عن أصحاب الأعمال الخمسة التي رُشحت لنيل جائزة "يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي"، في مجالي الرواية، والشعر، والقصص القصيرة، وذلك عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهم: الكاتبة تيسير النجار عن رواية "جئتُك بالحب"، والشاعر محمد الطماوي عن ديوانه "غربة الصوفي"، والكاتبة ريهام غريب عن رواية "ضمير مستتر"، والشاعرة آلاء حسانين عن ديوان شعر "يخرج مرتجفاً من أعماقه"، ونورا ناجي عن روايتها "بنات الباشا".
معرض-الاسكندرية-للكتاب (4)

في خطوة جديدة.. المصنفات تحرز أكثر من 4000 كتاب مزيف

قامت مباحث المصنفات بمحافظة الجيزة بتحريز أكثر من 4000 كتاب مزيف، وذلك خلال حملة استهدفت إحدى المطابع في منطقة الجيزة، وعددا من الكتب التي تم طرحها في سوق النشر، وبدورها سلمتها إلى اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبده، للتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات اللازمة. ومن جانبه التقى وفد من اتحاد الناشرين المصريين مع مساعد وزير الداخلية لمباحث المصنفات اللواء محمد طاهر، وعدد من القيادات المسؤولة، وذلك في ضوء قيام الاتحاد بالتعاون مع المصنفات في ما يتعلق بجرائم تزييف الكتب.
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نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».
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