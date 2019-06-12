قائمة نيويورك تايمز للأعلى مبيعا.. منها لعبة العروش

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

game of thrones

تصدرت رواية داليا أوينز "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، إذ جاءت في المركز الأول، لتستمر هذه الرواية في قائمة الأعلى مبيعا للأسبوع الـ38 على التوالي، بينما جاءت في المركز الثاني رواية "ملكة النحل" لدوروثيا بنتون فرانك، وأعقبتهما في المركز الثالث رواية "قبل أن نكون لك" لليزا وينجت، بينما احتلت المركز الرابع رواية "لعبة العروش" الشهيرة لجورج مارتن، والتي صدر عنها مسلسل game of thrones، وتلتها في المركز الخامس والأخير رواية "الاختطاف الـ18" لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو.

ويحتل في القائمة الأخرى على مستوى الأعمال غير الأدبية، كتاب "تكبيل الصحافة" لمارك ليفين، المركز الأول في القائمة في الأسبوع الثاني على التوالي، بينما جاء "تقرير مولر" الصحفي الذي أعدته جريدة "واشنطن بوست" في المركز الثاني، وأعقبه في المركز الثالث كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر، وجاء في المركز الرابع كتاب