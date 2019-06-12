الزمالك يدخل على خط أزمة الأهلي واتحاد الكرة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

الخطيب

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، أجّل نظر دعوى القلعة الحمراء ضد اتحاد الكرة في ما يخص أزمة مؤجلات الدوري إلى 2 يوليو المقبل. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء: «مركز التسوية والتحكيم طالب اتحاد الكرة بخطاب رسمي وموثق يؤكد فيه البيان الذي كان أصدره في 10 يونيو»، وأضاف: «كما طالب المركز بتأكيد ما ذكره البيان بشأن مد القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس وهل حدثت استجابة للأمر من عدمها من قبَل كاف».

على جانب آخر، انضم الزمالك للقضية بشكل رسمي، إذ حضر الجلسة كل من المستشار محمود خالد، وسليم فرغلي، مسؤولي الشؤون القانونية، وطالبا بضم الزمالك للدعوى بالتضامن مع اتحاد الكرة كطرف في القضية وهو أحد أسباب التأجيل إلى 2 يوليو، إذ إن انضمام الزمالك يستلزم مصاريف إدارية سيقوم بسدادها»، وعلمت «التحرير»