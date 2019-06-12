الزمالك يدخل في خط أزمة الأهلي واتحاد الكرة
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
الخطيب
كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، أجّل نظر دعوى القلعة الحمراء ضد اتحاد الكرة في ما يخص أزمة مؤجلات الدوري إلى 2 يوليو المقبل. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء: «مركز التسوية والتحكيم طالب اتحاد الكرة بخطاب رسمي وموثق يؤكد فيه البيان الذي كان أصدره في 10 يونيو»، وأضاف: «كما طالب المركز بتأكيد ما ذكره البيان بشأن مد القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس وهل حدثت استجابة للأمر من عدمها من قبَل كاف».
على جانب آخر، انضم الزمالك للقضية بشكل رسمي، إذ حضر الجلسة كل من المستشار محمود خالد، وسليم فرغلي، مسؤولي الشؤون القانونية، وطالبا بضم الزمالك للدعوى بالتضامن مع اتحاد الكرة كطرف في القضية وهو أحد أسباب التأجيل إلى 2 يوليو، إذ إن انضمام الزمالك يستلزم مصاريف إدارية سيقوم بسدادها»، وعلمت «التحرير»
على جانب آخر، انضم الزمالك
للقضية بشكل رسمي، إذ حضر الجلسة كل من المستشار محمود خالد، وسليم فرغلي، مسؤولي الشؤون القانونية، وطالبا بضم الزمالك للدعوى بالتضامن مع اتحاد الكرة كطرف في القضية وهو أحد أسباب التأجيل إلى 2 يوليو، إذ إن انضمام الزمالك يستلزم مصاريف إدارية سيقوم بسدادها»، وعلمت «التحرير» أنه لم يحضر أي محامٍ أو مسؤول عن اتحاد الكرة الجلسة.
وكان محمد عثمان، كشف في تصريحات خاصة عن أن مجلس الأهلي
مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة، إذ قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية.
وعلمت «التحرير» أنه إذا لم يحدث أي تغيير في مواقف اتحاد الكرة
أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.