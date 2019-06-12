رياضة

الزمالك يدخل في خط أزمة الأهلي واتحاد الكرة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
الخطيب
الخطيب
كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، أجّل نظر دعوى القلعة الحمراء ضد اتحاد الكرة في ما يخص أزمة مؤجلات الدوري إلى 2 يوليو المقبل. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء: «مركز التسوية والتحكيم طالب اتحاد الكرة بخطاب رسمي وموثق يؤكد فيه البيان الذي كان أصدره في 10 يونيو»، وأضاف: «كما طالب المركز بتأكيد ما ذكره البيان بشأن مد القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس وهل حدثت استجابة للأمر من عدمها من قبَل كاف».
على جانب آخر، انضم الزمالك للقضية بشكل رسمي، إذ حضر الجلسة كل من المستشار محمود خالد، وسليم فرغلي، مسؤولي الشؤون القانونية، وطالبا بضم الزمالك للدعوى بالتضامن مع اتحاد الكرة كطرف في القضية وهو أحد أسباب التأجيل إلى 2 يوليو، إذ إن انضمام الزمالك يستلزم مصاريف إدارية سيقوم بسدادها»، وعلمت «التحرير»
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سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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سموحة يتقدم بطلب رسمي لشراء نجم الأهلي

كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق الأمواج الزرقاء تقدم بطلب رسمي للنادي الأهلي، لضمه نجمه إسلام محارب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن الفريق السكندري أنهى الموسم بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، جمعهم من 34 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 12، وسجل الفريق 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.
منتخب مصر

صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بالمنتخب الوطني

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، مكافأة الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة صرف المكافأة من أجل توفير أجواء من التركيز وتحفيز لاعبي منتخب مصر.
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بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
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قرارات الأهلي العنترية وفزع الخروج من المولد بلا حمص

استمرارًا لحالة التخبط التي يعيشها الأهلي في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ المجلس 5 قرارات دفعة واحدة، بحجة الحفاظ على حقوق النادي، وهي حقوق ظهرت فجأة رغم أنه من المفترض أنها ليست جديدة، بل معروفة منذ فترة طويلة، لكن شعور رئيس الأهلي بأن فريق الكرة بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الموسم الكروي «بلا حمص» دفعه للبحث في دفاتره القديمة عمّا قد يصدر به أي مشكلات لاتحاد الكرة الذي يتخذ قراراته، ويدير هو الآخر المسابقات من خلال المحسوبيات والوساطات والتليفونات وقعدات العرب بعيدًا عما تنص عليه اللوائح أو تقره قواعد اللعب النظيف.
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رئيس نادي سموحة يتضامن مع الأهلي في أزمة الدوري

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تضامنه مع موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن قرر عدم خوض أي مباريات في مسابقة الدوري المصري إلا بعد انتهاء جميع مؤجلات المسابقة المحلية، وحفظ حق النادي الأهلي في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «متضامنين مع الاهلي وملتزمين بما جاء ببيانه». ووجه اتحاد الكرة الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود.
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5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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