سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

تدريب المنتخب الوطني

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "خروج محمد أبو جبل وأحمد فتوح من القائمة النهائية للمنتخب القومي لا يقلل من كفاءتهم أو مستواهم، وبالرغم من تأثرنا بذلك لإحساسنا بالظلم نتمنى لمنتخب مصر كل النجاح والتوفيق في بطولة إفريقيا القادمة". خروج محمد أبو جبل وأحمد