رياضة

سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
تدريب المنتخب الوطني
تدريب المنتخب الوطني
دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "خروج محمد أبو جبل وأحمد فتوح من القائمة النهائية للمنتخب القومي لا يقلل من كفاءتهم أو مستواهم، وبالرغم من تأثرنا بذلك لإحساسنا بالظلم نتمنى لمنتخب مصر كل النجاح والتوفيق في بطولة إفريقيا القادمة". خروج محمد أبو جبل وأحمد
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

الزمالك يدخل في خط أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية، أجّل نظر دعوى القلعة الحمراء ضد اتحاد الكرة في ما يخص أزمة مؤجلات الدوري إلى 2 يوليو المقبل. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء: «مركز التسوية والتحكيم طالب اتحاد الكرة بخطاب رسمي وموثق يؤكد فيه البيان الذي كان أصدره في 10 يونيو»، وأضاف: «كما طالب المركز بتأكيد ما ذكره البيان بشأن مد القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس وهل حدثت استجابة للأمر من عدمها من قبَل كاف».
اسلام-محارب-ايمن-اشرف-كريم-نيدفيد

سموحة يتقدم بطلب رسمي لشراء نجم الأهلي

كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق الأمواج الزرقاء تقدم بطلب رسمي للنادي الأهلي، لضمه نجمه إسلام محارب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن الفريق السكندري أنهى الموسم بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، جمعهم من 34 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 12، وسجل الفريق 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.
منتخب مصر

صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بالمنتخب الوطني

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، مكافأة الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة صرف المكافأة من أجل توفير أجواء من التركيز وتحفيز لاعبي منتخب مصر.
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اسلام-محارب-ايمن-اشرف-كريم-نيدفيد

سموحة يتقدم بطلب رسمي لشراء نجم الأهلي

كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق الأمواج الزرقاء تقدم بطلب رسمي للنادي الأهلي، لضمه نجمه إسلام محارب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن الفريق السكندري أنهى الموسم بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، برصيد 38 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، جمعهم من 34 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 12، وسجل الفريق 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا.
منتخب مصر

صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بالمنتخب الوطني

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، مكافأة الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة صرف المكافأة من أجل توفير أجواء من التركيز وتحفيز لاعبي منتخب مصر.
محمد-صلاح (1)

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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