هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

تطبيق STUDY متاح فقط للأشخاص من عمر 18 وما فوق؛ على نظام أندرويد، وسيتم فتح التطبيق مع سلسلة من الشاشات التي تصف نوع البيانات التي يجمعها التطبيق

تحرير:مي فؤاد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي. تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى. قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.

يأتي إطلاق ستدي بعد عدة أشهر من إيقاف آخر تطبيق بحثي تتبعه الشركة، وهو Facebook Research، بسبب بعض الخلافات: كما ذكرت صحيفة Tech Crunch، تم تسويق التطبيق للمراهقين وعلى أيفون فقط، بعد الكشف عن اختراقه لبيانات المستخدمين بصورة غير قانونية، تتنافى مع قوانين حماية البيانات، في انتهاك لقواعد أبل، لذا تم