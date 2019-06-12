هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

تطبيق STUDY متاح فقط للأشخاص من عمر 18 وما فوق؛ على نظام أندرويد، وسيتم فتح التطبيق مع سلسلة من الشاشات التي تصف نوع البيانات التي يجمعها التطبيق
أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي.
تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى.
قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.
يأتي إطلاق ستدي بعد عدة أشهر من إيقاف آخر تطبيق بحثي تتبعه الشركة، وهو Facebook Research، بسبب بعض الخلافات: كما ذكرت صحيفة Tech Crunch، تم تسويق التطبيق للمراهقين وعلى أيفون فقط، بعد الكشف عن اختراقه لبيانات المستخدمين بصورة غير قانونية، تتنافى مع قوانين حماية البيانات، في انتهاك لقواعد أبل، لذا تم
يأتي إطلاق ستدي بعد عدة أشهر من إيقاف آخر تطبيق بحثي تتبعه الشركة، وهو Facebook Research، بسبب بعض الخلافات: كما ذكرت صحيفة Tech Crunch، تم تسويق التطبيق للمراهقين وعلى أيفون فقط، بعد الكشف عن اختراقه لبيانات المستخدمين بصورة غير قانونية، تتنافى مع قوانين حماية البيانات، في انتهاك لقواعد أبل، لذا تم إغلاقه في يناير الماضي.
أظهر تطبيق ستدي، أن فيسبوك يشعر بوضوح أنه لا يزال بحاجة إلى هذه البيانات حول كيفية استخدام الأشخاص لهواتفهم، وربما تعلم فيسبوك من الجدل الأخير حول اختراقه للبيانات، ستكون ستدي متاحة فقط للأشخاص من عمر 18 وما فوق؛ كما سيكون متاحًا فقط على نظام أندرويد، وسيتم فتح التطبيق مع سلسلة من الشاشات التي تصف نوع البيانات التي يجمعها التطبيق وكيفية استخدامه.
سيتم التحقق من عمر المستخدمين من خلال الإشارة إلى العمر على حساب فيسبوك الخاص بهم؛ سيتعين على المشاركين أيضًا الحصول على حساب PayPal حتى يتم الدفع.
قال فيسبوك إنه سيشير إلى بيانات أخرى يعرفها عنك عند تحليل البيانات من التطبيق، لكن بيانات التطبيق لن يتم ربطها بحسابك أو استخدامها لاستهداف الإعلانات لك.
لا يشير فيسبوك إلى المبلغ الذي سيدفع للناس لاستخدام التطبيق، ولكنه أكد: "يتم تعويض جميع المشاركين في البحث، سيتم إطلاقه في الولايات المتحدة والهند، لن يتمكن الجميع من التسجيل في التطبيق، ستستهدفك الشركة من خلال إعلان، وإذا رأيت أحد الإعلانات، فيمكنك النقر للتسجيل".
رفض المتحدثون باسم فيسبوك التعليق على المبلغ الذي سيتم دفعه أو الأشخاص الذين سيتم استهدافهم بالدعوات لاستخدام تطبيق ستدي.
الآن يأتي التطبيق الجديد ليؤدي الغرض البحثي، ولكن مع توفير مزيد من الشفافية، وتعويض جميع المشاركين، والحفاظ على معلومات المستخدمين آمنةً.
أوضح فيسبوك أنه سوف يشغل إعلانات هدفها تشجيع الناس على الاشتراك في التطبيق، وبالنقر على الإعلان، سيتاح للمستخدمين التسجيل للاشتراك، وفي حال كانت تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، فسوف يرسل فيسبوك دعوة لتنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.
أكد فيسبوك: أن التطبيق مخصص فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، وسوف يحصلون على تعويض مادي لقاء استخدام التطبيق، كما يمكنهم اختيار عدم المشاركة، وإزالة التطبيق في أي وقت".
كما أشار فيسبوك، إلى أن التطبيق لا يجمع المعرفات الشخصية، أو كلمات المرور، أو أي محتوى خاص بالمشارك في البرنامج، مثل: الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، مؤكدًا أنه لا يبيع أيا من معلومات المستخدمين لأي جهة ثالثة، أو أنه يستخدمها لاستهدافهم بالإعلانات.
يساعد فيسبوك بأبحاث السوق، الشركات في بناء منتجات أفضل للأشخاص، كما يعتقد من خلال العديد من الجهود أن هناك بعض الأعمال المهمة التي تسهم في تحسين منتجاته للأشخاص الذي يستخدمون التطبيق.
كما يعلم فيسبوك أيضًا أن هذا النوع من الأبحاث يجب أن يوضح للناس ما يشتركون فيه، وكيف سوف تُجمع وتستخدم معلوماتهم، وكيف يمكن اختيار عدم المشاركة في البحث في أي وقت.