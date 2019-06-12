سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الكشف عن وجود «سجناء فضائيين» في العراق

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
أزمة جديدة أثيرت في العراق، تشير إلى شبهات فساد داخل السجون، بإهدار مبالغ مالية طائلة على "سجناء فضائيين"،، إذ طالب رئيس تحالف "سائرون" البرلماني النائب برهان المعموري، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة، لبحث عقود الإطعام في السجون، والتي تكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات شهريا، مشيرا إلى أن " هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وأنها تضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح"، بحسب بيان نشرته شبكة "السومرية" عن المعموري، ونقلته وكالة سبوتنيك،
وقال المعموري، في بيانه، إن "دائرة الإصلاح تعتبر من أهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق.. لكن الشبهات المذكورة تتسبب في إهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".وأضاف أنه دعا مدير عام دائرة الإصلاح للكشف عن الأعداد الحقيقية للسجناء والإفصاح عن
اقرأ المزيد
مطار-أبها

حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي. ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها. ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
صواريخ

صاروخ كروز.. «الحوثي» تعلن تفاصيل استهداف مطار أبها

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، في وقت سابق اليوم الأربعاء. وحسب قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، قال العميد يحيي سريع، إن "صاروخ كروز أُطلِق على مطار أبها، اليوم الأربعاءن استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة". وأوضح "سريع"، أن الملاحة الجوية في المطار تعطلت، مؤكدا أن أحدث المنظومات الأمريكية لم تستطع التصدي للصاروخ، حسب تعبيره.
صواريخ

«جريمة حرب».. مطارات السعودية في مرمى نيران الحوثي

لم يمض على استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية شهرا، ولا تزال أيدي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصر على العبث داخل المملكة من خلال استهداف المرافق الحيوية داخلها، والتي وصلت إلى المطارات واستهدفت المسافرين. فمنذ إطلاق التحالف العربي مهمته في اليمن والتي تقودها السعودية في شهر مارس 2015 لمحاربة تلك المليشيات الانقلابية وعودة الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات التي تزايدت على مدار الفترة الأخيرة.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: عقوبات أمريكية على سوريين ولطمة لأردوغان

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، أبرزها توقف العصيان المدني في السودان والعقوبات الأمريكية على تركيا، بالإضافة إلى تناول الشأن اليمني، وغيرها من القضايا. سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على تعليق العصيان المدني في السودان، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، ابتداءً من نهاية أمس، مع استمرار الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة. وأشاد بيان لتجمع المهنيين السودانيين بمشاركة الشعب السوداني في الإضراب وتوحده حول مطلبه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
اقرأ المزيد من الأخبار
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
عادل-عبد-المهدى

هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

"سنلعب دور التهدئة في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة"، بهذه الكلمات كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الدور الذي ستلعبه بلاده للحد من الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب بين البلدين. الحكومة العراقية كشفت عن قيامها بدور التهدئة بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع جهود وساطة لسلطنة عمان يقودها وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي زار طهران والتقى نظيره جواد ظريف.
الشرطة-الالمانية

ألمانيا.. الشرطة تداهم 11 مدينة لضبط عصابة عراقية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، إن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونياومنطقة وادي الرور. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.
سفارة-أمريكا-في-العراق (2)

استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org