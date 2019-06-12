3 محاضر غش لطلاب صوروا امتحان الإنجليزي بالقليوبية

تحرير:علاء النجار ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

طلاب الثانوية العامة

حرر مسؤولو لجنتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر وحسن أبو بكر بالقناطر، 3 محاضر غش لطلاب قاموا بتصوير ورقة امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، خلال امتحانات الثانوية العامة. أخطر طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بالوقائع، وتقررت إحالتهم للتحقيق في الشؤون القانونية بالمديرية. كان طلاب الثانوية العامة قد أعربوا عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب وأن الوقت الخاص بالإجابة مناسب جدا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسى ونماذج الوزارة.

وأوضح الطلاب أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج للتفكير لتمييز الطالب المتفوق وليس به أي مشكلات بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة أجزاء من سؤال القصة. وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان