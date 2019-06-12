أول تعليق من رئيس الاتحاد بعد التعاقد مع طلعت يوسف

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

مصيلحي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن حزنه الشديد للمركز الذي أنهى به فريقه الموسم الماضي من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه يسعى لتجهيز الفريق السكندري بالشكل الأمثل للموسم الجديد من أجل تحقيق نتائج طيبة، حيث قال مصيلحي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم: "حزين لم وصل إليه الاتحاد السكندري، هذا المركز لا يليق باسم وتاريخ الاتحاد الكبير". وأضاف رئيس الاتحاد السكندري خلال تصريحاته أنه رغم ما قدمه للنادي السكندري، إلا انه حزين للغاية من هجوم بعض جماهير الفريق السكندري عليه.

وقال مصيلحي: "قدمنا مستوى مميزا بالبطولة العربية، وخرجنا من الدور نصف النهائي، وتعرضنا لهزة بالدوري وهو ما أغضب الجماهير". وعن التعاقد مع طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق أكد مصيلحي أنه تعاقد مع مدير فني كبير وصاحب خبرات عالية ببطولة الدوري الممتاز وأن التعاقد معه تم بعدما طالبت الجماهير بتنصيبه مديرًا