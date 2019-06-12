رياضة

أول تعليق من رئيس الاتحاد بعد التعاقد مع طلعت يوسف

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
مصيلحي
مصيلحي
كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن حزنه الشديد للمركز الذي أنهى به فريقه الموسم الماضي من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه يسعى لتجهيز الفريق السكندري بالشكل الأمثل للموسم الجديد من أجل تحقيق نتائج طيبة، حيث قال مصيلحي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم: "حزين لم وصل إليه الاتحاد السكندري، هذا المركز لا يليق باسم وتاريخ الاتحاد الكبير". وأضاف رئيس الاتحاد السكندري خلال تصريحاته أنه رغم ما قدمه للنادي السكندري، إلا انه حزين للغاية من هجوم بعض جماهير الفريق السكندري عليه.
وقال مصيلحي: "قدمنا مستوى مميزا بالبطولة العربية، وخرجنا من الدور نصف النهائي، وتعرضنا لهزة بالدوري وهو ما أغضب الجماهير". وعن التعاقد مع طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق أكد مصيلحي أنه تعاقد مع مدير فني كبير وصاحب خبرات عالية ببطولة الدوري الممتاز وأن التعاقد معه تم بعدما طالبت الجماهير بتنصيبه مديرًا
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عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
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مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
عامر حسين

عامر حسين: كلام المشاركة في بطولة واحدة فقط صحيح

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري الممتاز بقوائمها القديمة وليس الجديدة ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بشهر. وأضاف قائلا: "قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط إذا كانت إفريقية أو عربية صحيح، ورشحنا الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".
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طلعت يوسف

رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع طلعت يوسف، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد (2019- 2020)، حيث عقد رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بقيادة "يوسف" لفريق الكرة، الموسم الجديد، إذ كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم أمام نادي سموحة فقط.
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غرامات مالية على لاعبي الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، خصم ما يعادل قيمته 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب المستوى المتواضع والنتائج السيئة التى حققها الفريق، خلال مباريات الدور الثانى فى مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019. ويأتي قرار مجلس الإدارة بعدما أظهر لاعبو الاتحاد السكندري حالة من اللا مبالاة وفقدان الروح، رغم ما قامت به إدارة النادى من توفير جميع عوامل الاستقرار والنجاح المالية أو الإدارية.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يصعق سموحة ويضمن البقاء في الممتاز

حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ضمن زعيم الثغر البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سموحة الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز الـ12، حيث ضمن هو الآخر البقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزه على بتروجت.
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الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة لموقعة سموحة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ويصارع زعيم الثغر على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، ويحتاج للفوز على سموحة حتى يضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.
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