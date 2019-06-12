رياضة

حراسة وغرفة مغلقة.. معاملة «VIP» لصلاح في المنتخب

تحرير:أحمد بركات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير حراسة خاصة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بجانب سيارة خاصة، كما حرص مسئولو منتخب مصر، على توفير غرفة منفردة للاعب في فندق إقامة المنتخب ببرج العرب، في الإسكندرية، علمًا بأن اتحاد الكرة أعلن عن انضمام محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام بمدينة ببرج العرب، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
ووضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصا لصلاح، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب في ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيا خاصا به بعد حصوله على راحة سلبية. ويخوض الفراعنة مباراتين
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رئيس النصر السعودي يصدم جماهير النادي

قرر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي عدم الترشح نهائيًّا لرئاسة "العالمي" رغم الوعود التي قدمها خلال الأيام الماضية بأن يعمل على تطوير النادي من كافة النواحي في حالة اعتماده رئيسًا للنادي السعودي، جاء ذلك القرار قبل غلق باب الترشح لانتخابات الأندية السعودية؛ مما أثار استياء جماهير النصر وأصابهم بصدمة كبيرة لعدم إبداء أي أسباب. وقررت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية إعلان إعادة فتح باب الترشح يوم الأحد المقبل لاستقبال المرشحين على منصب رئيس نادي النصر بعد قرار آل سويلم بعدم ترشحه.
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صور من وصول محمد صلاح لمعسكر المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انضمام محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام ببرج العرب، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إجازته، التي حصل عليها بعد تتويجه مع فريقه الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا مع بداية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح، في مران الفراعنة في السابعة مساء اليوم، استعدادًا لودية تنزانيا، المقرر إقامتها غدًا الخميس بملعب برج العرب في الإسكندرية.
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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