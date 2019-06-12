حراسة وغرفة مغلقة.. معاملة «VIP» لصلاح في المنتخب

تحرير:أحمد بركات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

محمد صلاح

قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير حراسة خاصة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بجانب سيارة خاصة، كما حرص مسئولو منتخب مصر، على توفير غرفة منفردة للاعب في فندق إقامة المنتخب ببرج العرب، في الإسكندرية، علمًا بأن اتحاد الكرة أعلن عن انضمام محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام بمدينة ببرج العرب، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ووضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصا لصلاح، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب في ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيا خاصا به بعد حصوله على راحة سلبية. ويخوض الفراعنة مباراتين