صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تخلصي من تجاعيد الوجه بهذه الوصفات من مطبخك

يجب تناول جميع الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات أ وب وج، لأنها مسؤولة عن حماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة المبكرة، ومنها الفراولة والبيض والأسماك والشيكولاتة
تحرير:آية أشرف ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
تجاعيد البشرة
تجاعيد البشرة
تجاعيد البشرة من المفاجآت غير السارة التي تزعج الكثيرين، وبشكل خاص النساء، فالتجاعيد أو علامات الشيخوخة المبكرة كما يطلق عليها البعض، تظهر في أي وقت وغير مرتبطة بسن معينة، وتكون لعدة أسباب، منها عدم اتباع نظام غذائي صحي أو تجاهل شرب المياه بكميات كبيرة، مع كثرة استخدام المساحيق التجميلية التي ترهق البشرة وتساهم بشكل كبير في التجاعيد. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه وحماية بشرتك منها بدلا من كريمات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة ولا تفيد البشرة بشكل فعال.
البيض البيض من الأطعمة المفيدة، خاصة أنه يحتوي على البروتين والكالسيوم المهمين لصحة العظام، لكن البيض مهم أيضًا للبشرة، حيث إنه يساعد على حصولك على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد. اخلطي بياض بيضة مع 3 ملاعق لبن، وملعقة سكر، جيدًا، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر وكرري
اقرأ المزيد
النوم-أمام-ضوء-التليفزيون

ضوء التليفزيون يزيد من وزنك.. توقف عن النوم أمامه

الجلوس لفترات طويلة أمام التليفزيون يؤثر بشكل سلبي فى الصحة العامة للجسم؛ وذلك بسبب الأشعة الصادرة عن الشاشة، حيث إنها تتسبب في ضعف النظر وعدم القدرة على النوم في الليل بطريقة صحية. وبالنسبة للأطفال فالتليفزيون بمنزلة بوابة الأحلام لهم، فيتعرفون من خلاله على العالم الآخر، لكن أشعته المضرة قد تخطف عيونهم الصغيرة، وفي رحلة البحث عن أضرار مشاهدة التليفزيون توصل العلماء إلى خطورة جديدة تتمثل في أن الضوء الصادر عن التليفزيون يزيد الوزن، وذلك نقلًا عن "dailymail".
رائحة-الفم

تناول اللبن.. 6طرق للتخلص من رائحة الثوم والبصل

رائحة الفم من الأشياء التي تزعج الكثير من الأشخاص، فعند الاستيقاظ من النوم نحتاج إلى غسل الأسنان بمعجون ذي رائحة منعشة، كما يمكننا أيضًا التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البهارات، ولكن ماذا عن الثوم والبصل؟ فكل منهما يتميز بفوائد صحية وعلاجية لا يمكن تجاهلها؛ فعلى سبيل المثال الثوم يعمل على الوقاية من السرطان والتخلص من مشكلات المعدة، أما بالنسبة للبصل فهو مفيد للقلب كما أنه يمنع تجلط الدم، ولكن الشيء المزعج أن كلا منهما يترك رائحة كريهة في الفم تُشعر صاحبها بالحرج، نقلًا عن "stylecraze".
الزوائد الجلدية

الزوائد الجلدية مزعجة.. هذه العلاجات المنزلية تخفيها

الزوائد الجلدية عبارة عن نتوءات صغيرة تظهر على الجلد، وغالبًا ما تكون متلونة بلون أغمق من لون الجلد، وتميل إلى الظهور في الرقبة ومنطقة الإبطين وثنيات الفخذين، كما تختلف هذه الزوائد في حجمها وفي الغالب تصل إلى 2- 5 مللم، وعلى الرغم من أن شكلها مزعج إلا أنها لا تسبب أي مشاكل صحية. هذه الزوائد عبارة عن ألياف كولاجين زائدة تتواجد داخل مناطق أكثر سمكا من الجلد، لكن حتى الآن ليس هناك سبب واضح لوجودها، وإذا كان لديك إحداها، هناك بعض العلاجات المنزلية والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Healthline.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org