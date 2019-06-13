تخلصي من تجاعيد الوجه بهذه الوصفات من مطبخك

يجب تناول جميع الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات أ وب وج، لأنها مسؤولة عن حماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة المبكرة، ومنها الفراولة والبيض والأسماك والشيكولاتة
تجاعيد البشرة من المفاجآت غير السارة التي تزعج الكثيرين، وبشكل خاص النساء، فالتجاعيد أو علامات الشيخوخة المبكرة كما يطلق عليها البعض، تظهر في أي وقت وغير مرتبطة بسن معينة، وتكون لعدة أسباب، منها عدم اتباع نظام غذائي صحي أو تجاهل شرب المياه بكميات كبيرة، مع كثرة استخدام المساحيق التجميلية التي ترهق البشرة وتساهم بشكل كبير في التجاعيد. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه وحماية بشرتك منها بدلا من كريمات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة ولا تفيد البشرة بشكل فعال.
البيض
البيض من الأطعمة المفيدة، خاصة أنه يحتوي على البروتين والكالسيوم المهمين لصحة العظام، لكن البيض مهم أيضًا للبشرة، حيث إنه يساعد على حصولك على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.
اخلطي بياض بيضة مع 3 ملاعق لبن، وملعقة سكر، جيدًا، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر وكرري
البيض
البيض من الأطعمة المفيدة، خاصة أنه يحتوي على البروتين والكالسيوم المهمين لصحة العظام، لكن البيض مهم أيضًا للبشرة، حيث إنه يساعد على حصولك على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.
اخلطي بياض بيضة مع 3 ملاعق لبن، وملعقة سكر، جيدًا، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
الجرجير
الجرجير من الخضراوات الورقية المفيدة، المعروفة للشعر، وهو أيضًا مفيد للبشرة، خاصة أنه يحتوي على فيتامين A وفيتامين C، ومجموعة من مضادات الأكسدة. استخدمي الجرجير للتقليل من التجاعيد وترطيب البشرة أيضًا.
ضعي قطرات من زيت الجرجير على أصابعك، ودلكي بشرتك برفق في حركات دائرية، هذه الوصفة مهمة لتنشيط الدورة الدموية للبشرة، وتساعد في تنظيف المسام، اتركي الخليط على وجهك 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية وسريعة.
الطماطم
الطماطم مفيدة ومعروفة بفوائدها، فأي فاكهة أو خضراوات تتميز باللون الأحمر تساعد في نضارة البشرة وتنشط الدورة الدموية. اخلطي حبة من الطماطم مع الماء، وأضيفي ملعقة من الجلسرين، ثم اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على بشرتك من 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
الخميرة
الخميرة تساعد في إنقاص الوزن أو زيادته حسب طريقة استخدامها، كما تمكنك أيضًا من حماية بشرتك من الخطوط والتجاعيد التي تكون علامات مبكرة للشيخوخة.
اخلطي ملعقتين من الخميرة مع ماء الورد، حتى يتحول الخليط لكريم، ثم ادهني به وجهك واتركيه على بشرتك ربع ساعة، ثم افركي الوجه بلطف، هذه الوصفة تساعد أيضًا في تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة. احرصي على تطبيقها مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة.
الليمون
الليمون معروف بفوائده للبشرة، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة التي تساعد في ترطيب البشرة ونضارتها، كما يدخل أيضًا في وصفات التفتيح السريع للبشرة.
جربي خليط الزبادي والليمون للتخلص من الجلد المترهل وحماية البشرة من التجاعيد، اخلطي كوبا من الزبادى مع قطرات من عصير الليمون وملعقة من زيت الزيتون، جيدًا، ثم ضعيها على بشرتك واشطفيها بالماء البارد بعد 10 دقائق.
زيت الزيتون
الزيوت الطبيعية مفيدة للبشرة والشعر بشكل كبير وتدخل في تصنيع الكثير من كريمات التجميل، يمكنك استخدام زيت الزيتون لشد البشرة والتخلص من التجاعيد، كما يساعد بشكل كبير في ترطيب البشرة.
كل ما عليكِ هو استخدام قطرات من زيت الزيتون لدهن وجهك بعد إزالة المكياج في المساء قبل الذهاب للنوم، ادهني وجهك بالزيت واتركيه حتى الصباح، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، هذه الوصفة تجعلك تحصلين على نتيجة إيجابية في ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد.
نصائح لحماية بشرتك من التجاعيد:
- احرصي على اختيار غسول مناسب لنوع بشرتك، واستخدميه مرتين في اليوم، وبشكل خاص قبل الذهاب للنوم.
- التعرض للشمس يتسبب في ظهور البقع والتصبغات البنية، لذلك يجب الحرص على وضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل، مع ارتداء قبعة في أوقات الشمس من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
- ارتداء نظارة شمسية في النهار لحماية المنطقة المحيطة بالعينين من الشمس، التي تسبب ظهور التجاعيد حول العينين.
- التدخين ضمن الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد بشكل مبكر، لذلك يفضل الابتعاد عن التدخين لأنه يؤثر بشكل سلبي فى البشرة.