تخلصي من تجاعيد الوجه بهذه الوصفات من مطبخك

يجب تناول جميع الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات أ وب وج، لأنها مسؤولة عن حماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة المبكرة، ومنها الفراولة والبيض والأسماك والشيكولاتة

تحرير:آية أشرف ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تجاعيد البشرة

تجاعيد البشرة من المفاجآت غير السارة التي تزعج الكثيرين، وبشكل خاص النساء، فالتجاعيد أو علامات الشيخوخة المبكرة كما يطلق عليها البعض، تظهر في أي وقت وغير مرتبطة بسن معينة، وتكون لعدة أسباب، منها عدم اتباع نظام غذائي صحي أو تجاهل شرب المياه بكميات كبيرة، مع كثرة استخدام المساحيق التجميلية التي ترهق البشرة وتساهم بشكل كبير في التجاعيد. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه وحماية بشرتك منها بدلا من كريمات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة ولا تفيد البشرة بشكل فعال.

البيض البيض من الأطعمة المفيدة، خاصة أنه يحتوي على البروتين والكالسيوم المهمين لصحة العظام، لكن البيض مهم أيضًا للبشرة، حيث إنه يساعد على حصولك على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد. اخلطي بياض بيضة مع 3 ملاعق لبن، وملعقة سكر، جيدًا، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر وكرري