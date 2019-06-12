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الإمارات تستجيب للأعلى للإعلام وتوقف عرض«شيخ الحارة»

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أعلن المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، عن تلقي رئيسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابا من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي "الظفرة وحواس" وتم حذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، وأنه تم وقف عرض البرنامج على القناتين. وثمن الجابر العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة "القاهرة والناس" لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور. وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد أعلن وقف "شيخ الحارة" لمدة شهر، لما ارتكبه
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منة-فضالى

حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟

كشفت الفنانة منة فضالي، عن عرض مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة" على أحد مسارح الفنادق الشهيرة بالغردقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للمسرحية والذي يجمعها بالفنان أحمد صفوت، والذي ترتدي فيه زي الزفاف، معلّقةً: "بسم الله توكلنا على الله جوازة مرتاحة، منة فضالي وأحمد صفوت، إخراج محمد جبر، تأليف أحمد الملواني". وانفعلت منة على أحد المتابعين، حينما علّق على صورة البوستر قائلًا: "هتعلنوا خطوبتكم بعد كده صح؟ زي أي اتنين قبلكم"، لترد عليه قائلةً: "ده مسرح يا محترم.. عيب كده".
امل-عرفة

أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".
ريم-احمد

شقة ريم أحمد تتعرض للسرقة والنيران تلتهمها

أعلنت الفنانة والإعلامية الشابة ريم أحمد، عن تعرض شقتها للسرقة، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، ثم احتراقها أمس دون وقوع أي إصابات. وشاركت الفنانة صورة للشقة والنار مشتعلة بها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله إننا بخير"، بينما علق زوجها المخرج المسرحي طه خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرق تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض. الحمد لله إن محدش حصله حاجة".
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القصة الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وذلك في سياق رده على اتهام نجم له في لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر".
احمد-ادم

تصريح أحمد آدم الذي أغضب أسرة محمد نجم (فيديو)

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير، إنها تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.
بسمة-وهبة

«الإعلاميين» تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة

صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس"، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة، بعد مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2– 19" من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة، تطبيقا لنص المادتين "88– 89" من القانون.
بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
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