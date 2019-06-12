الإمارات تستجيب للأعلى للإعلام وتوقف عرض«شيخ الحارة»

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

بسمة وهبة

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، عن تلقي رئيسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابا من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي "الظفرة وحواس" وتم حذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، وأنه تم وقف عرض البرنامج على القناتين. وثمن الجابر العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة "القاهرة والناس" لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور. وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد أعلن وقف "شيخ الحارة" لمدة شهر، لما ارتكبه