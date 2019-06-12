ضبط طالب حاول تسلق سور لجنة بالمنيا لتغشيش الطلاب

تحرير:محمد الزهراوي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

طلاب الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط طالب حاول تسلق سور إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة مغاغة، بشمال المحافظة، في أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية. وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود إشارة من رئيس لجنة مدرسة الشهيد مصطفى العطار ببندر مغاغة بمحاولة طالب يدعى "أحمد. م. ف" بالصف الثاني الثانوي، تسلق سور المدرسة لمساعدة الطلاب على الغش في امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم.

انتقل الرائد محمود شلقامي رئيس مباحث المركز، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. ويؤدي نحو 32 ألفا و400 طالب وطالبة في 80 لجنة داخل مراكز محافظة المنيا، امتحانات الثانوية العامة، وشكل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لجنة عليا استعدادا للامتحانات، وتختص اللجنة بوضع