سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ضبط طالب حاول تسلق سور لجنة بالمنيا لتغشيش الطلاب

تحرير:محمد الزهراوي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط طالب حاول تسلق سور إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة مغاغة، بشمال المحافظة، في أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية. وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود إشارة من رئيس لجنة مدرسة الشهيد مصطفى العطار ببندر مغاغة بمحاولة طالب يدعى "أحمد. م. ف" بالصف الثاني الثانوي، تسلق سور المدرسة لمساعدة الطلاب على الغش في امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم.
انتقل الرائد محمود شلقامي رئيس مباحث المركز، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. ويؤدي نحو 32 ألفا و400 طالب وطالبة في 80 لجنة داخل مراكز محافظة المنيا، امتحانات الثانوية العامة، وشكل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لجنة عليا استعدادا للامتحانات، وتختص اللجنة بوضع
اقرأ المزيد
بولاق-ابو-العلا (3)

القلاية والمحمرة عشوائيات تهدد بولاق أبوالعلا بالهدم

"التطوير"، من المفترض أنها كلمة مبهرة تحمل فى طياتها نوعا من التفاؤل والاتجاه نحو مستقبل أفضل لمن سيشملهم التطوير، ولكن صدى هذه الكلمة مختلف للغاية لدى سكان منطقة بولاق أبو العلا ممن يستيقظون يوميا وأمامهم أنقاض مبانى منطقة مثلث ماسبيرو، والتى تخيل البعض أنها مجرد منطقة عشوائية ومن الأفضل التخلص منها، دون النظر إلى ما تم هدمه من مبان ومحلات لها تاريخ تطل على شارع 26 يوليو، ومن هذا المنطلق أصبحت كلمة "تطوير" كابوسا يطارد سكان المنطقة فى الجزء المتبقى على الجانب الآخر من شارع 26 يوليو، فالجميع يشعر بالقلق من المصير المحتوم فى حالة الهدم.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

10 حالات غش بالموبايل في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018-2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالب وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. ?وأوضح أن غرفة العمليات المركزية، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،
حزب-المحافظين-يناقش-قضية-التحرش-تصوير-هانى-شمشون (3)

«المحافظين»: عقوبة الامتناع عن نفقة الزوجة غير كافية

قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل. وانتقدت «إبراهيم»، إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة على الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات.
فرحة-بين-الطلاب-والأهالي-لسهولة-امتحان-اللغة-العربية-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

3 محاضر غش لطلاب صوروا امتحان الإنجليزي بالقليوبية

حرر مسؤولو لجنتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر وحسن أبو بكر بالقناطر، 3 محاضر غش لطلاب قاموا بتصوير ورقة امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، خلال امتحانات الثانوية العامة. أخطر طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بالوقائع، وتقررت إحالتهم للتحقيق في الشؤون القانونية بالمديرية. كان طلاب الثانوية العامة قد أعربوا عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب وأن الوقت الخاص بالإجابة مناسب جدا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسى ونماذج الوزارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة-بين-الطلاب-والأهالي-لسهولة-امتحان-اللغة-العربية-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

3 محاضر غش لطلاب صوروا امتحان الإنجليزي بالقليوبية

حرر مسؤولو لجنتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر وحسن أبو بكر بالقناطر، 3 محاضر غش لطلاب قاموا بتصوير ورقة امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، خلال امتحانات الثانوية العامة. أخطر طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بالوقائع، وتقررت إحالتهم للتحقيق في الشؤون القانونية بالمديرية. كان طلاب الثانوية العامة قد أعربوا عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب وأن الوقت الخاص بالإجابة مناسب جدا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسى ونماذج الوزارة.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
رغم-شدة-الحرارة-الامهات-ينتظرن-امام-لجان-الامتحان-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف

تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org