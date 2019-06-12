1.2 مليار جنيه خسائر للبورصة في ختام التعاملات

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.89 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14158.11 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل لمستوى 606.42 نقطة وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547.75 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه من خلال التداول على 160.85 مليون سهم.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 163 سهما، ارتفع منها 46 سهما، وانخفض 76 سهما بينما استقرت أسعار 41 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيع 371.65 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 3.70 مليون جنيه و367.97 مليون جنيه. اقرأ أيضا: هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها