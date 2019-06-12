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1.2 مليار جنيه خسائر للبورصة في ختام التعاملات

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.89 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14158.11 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل لمستوى 606.42 نقطة وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547.75 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه من خلال التداول على 160.85 مليون سهم.
وبنهاية التعاملات تم التداول على 163 سهما، ارتفع منها 46 سهما، وانخفض 76 سهما بينما استقرت أسعار 41 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيع 371.65 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 3.70 مليون جنيه و367.97 مليون جنيه. اقرأ أيضا: هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها
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سبائك الذهب

3 عوامل تدفع البنوك المركزية لشراء الذهب بكثرة

تتجه البنوك المركزية حول العالم لشراء كميات كبيرة من الذهب بمعدل لا مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تجنبا للمخاطر الاقتصادية العالمية، والتي تشمل اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن توقعات انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف شراء الذهب والاحتفاظ به إلى تنويع الاحتياطات وتقليص الأخطار، سياسية كانت أم اقتصادية أم مالية، فضلا عن التحوط من أخطار أسعار صرف العملات واضطرابها.
تميمة-امم -افريقيا

هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

بدء التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد يونيو الجاري

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، وتم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018، بهدف تحديث البيانات الضريبية، والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب مصلحة الضرائب.
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بعد الإعلان عن إنشائه لأول مرة.. ما الميناء الجاف؟

تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والنقل، للبدء في مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فوز ثلاثة تحالفات دولية بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن يعقب تنفيذ هذا المشروع، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
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مجلس-النواب (1)

النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
مجلس-النواب

جدل في النواب بسبب ضريبة التداول في البورصة

حالة من الجدل، أثيرت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، حول تأثير الضريبة على تداول البورصة وانعكاس ذلك على الحصيلة الضريبية. وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة، بضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: "البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم ، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
البورصة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بمشتريات العرب والأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.18 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 14148.88 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 604.75 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544.53 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه من خلال التداول على 176.60 مليون سهم.
بورصة (1)

6 مليارات جنيه أرباح البورصة في أول جلسة بعد العيد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 5.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13911.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 601.2 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532.54 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 564.13 مليون جنيه من خلال التداول على 97.34 مليون سهم من خلال 16.05 ألف عملية منفذة.
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