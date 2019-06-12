10 حالات غش بالموبايل في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018-2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالب وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. ?وأوضح أن غرفة العمليات المركزية، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،
وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 10 حالة غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر الامتحان على فيسبوك، وذلك في محافظة القاهرة "إدارة حلوان"، وفي محافظة الجيزة "إدارة كرداسة"، وفي أسيوط "إدارة ديروط، إدارة البداري"، وكفر الشيخ "إدارة بلطيم"، وقنا
وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 10 حالة غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر الامتحان على فيسبوك، وذلك في محافظة القاهرة "إدارة حلوان"، وفي محافظة الجيزة "إدارة كرداسة"، وفي أسيوط "إدارة ديروط، إدارة البداري"، وكفر الشيخ "إدارة بلطيم"، وقنا "إدارة أبوتشت"، والقليوبية "إدارة القناطر الخيرية"، والمنوفية "إدارة شبين الكوم"، والدقهلية "إدارة بلقاس"، والشرقية "إدارة مشتول السوق"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أحد الأشخاص أثناء تأدية الامتحان بدلا من طالب آخر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليه.
وفي محافظة القاهرة، تلقت الغرفة بلاغا من لجنة إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة عن حدوث حالة إغماء لطالبة أثناء تأدية الامتحان وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت الطالبة إلى المستشفى وقد تم تحرير محضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي محافظة الشرقية، رصدت غرفة العمليات قيام الطالب "ح. أ. ر." بالغش في الامتحان مستخدماً جهاز سماعة وجهاز إرسال حديث في عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.
وأدى الطلاب المكفوفين الامتحان اليوم، في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالي 192 طالب وطالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان اليوم في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، بإجمالي 365 طالب وطالبة وفي مقاييس المفاهيم في اللغة العربية بإجمالي عدد 365 طالبة و طالبة.
جدير بالذكر أن يوم السبت المقبل سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب وطالبة.