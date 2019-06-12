رياضة

رئيس النصر السعودي يصدم جماهير النادي

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
النصر السعودي
النصر السعودي
قرر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي عدم الترشح نهائيًّا لرئاسة "العالمي" رغم الوعود التي قدمها خلال الأيام الماضية بأن يعمل على تطوير النادي من كافة النواحي في حالة اعتماده رئيسًا للنادي السعودي، جاء ذلك القرار قبل غلق باب الترشح لانتخابات الأندية السعودية؛ مما أثار استياء جماهير النصر وأصابهم بصدمة كبيرة لعدم إبداء أي أسباب. وقررت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية إعلان إعادة فتح باب الترشح يوم الأحد المقبل لاستقبال المرشحين على منصب رئيس نادي النصر بعد قرار آل سويلم بعدم ترشحه.
وحسب لوائح هيئة الرياضة، فإنه في حال استمر عزوف المرشحين عن الترشح للمنصب، فستتولى الهيئة تكليف رئيس جديد للنادي، واختيار مجلس إدارة لقيادة النصر في المرحلة المقبلة. في حين قال عضو الشرف الوليد بن بدر عبر على تويتر: "اللّهمّ لك الحمد والشكر.. الأستاذ آل سويلم اسم لن ينساه النصراويون، عمل، تعب، بذل،
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ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.
محمد صلاح

حراسة وغرفة مغلقة.. معاملة «VIP» لصلاح في المنتخب

قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير حراسة خاصة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بجانب سيارة خاصة، كما حرص مسئولو منتخب مصر، على توفير غرفة منفردة للاعب في فندق إقامة المنتخب ببرج العرب، في الإسكندرية، علمًا بأن اتحاد الكرة أعلن عن انضمام محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام بمدينة ببرج العرب، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
تدريب-المنتخب-المصرى (2)

سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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كأس-أمم -اسيا-لكرة-السلة‎

صراع سياسي جديد في أمم آسيا لكرة السلة

أثارت قرعة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة 2021 أمس السبت في مدينة بنجالور بالهند، ردود فعل واسعة بعدما أسفرت عن وقوع منتخبات السعودية وسوريا وقطر وإيران في نفس المجموعة، وهي مجموعة تضم 4 دول الخلافات السياسية ما بينها، ستشعل المنافسات الرياضية وتجعل من المجموعة الخامسة مجموعة الموت. وجاءت باقي مجموعات البطولة على النحو التالي: المجموعة الأولى: الفلبين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند. المجموعة الثانية: ماليزيا والصين واليابان وتايبيه. المجموعة الثالثة: هونج كونج ونيوزيلندا وأستراليا وجوام. المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان والهند والعراق.
جولدبيرج-وأندرتيكر‎

نزال تاريخي بين جولدبيرج وأندرتيكر في السعودية

تشهد مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، إقامة منافسات WWE Super ShowDown، على ألقاب الإنتركونتيننتال واليونيفيرسال وWWE، وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة مع WWE، وسيشهد هذا الحدث نزالا يجمع نجوم المصارعة الحرة، كما سيعرف عرض WWE Super ShowDown نزالا يقام لأول مرة بين نجم قاعة المشاهير في WWE جولدبيرج، وأندرتيكر، وبالإضافة إلى ذلك، سيقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجمًا، سيظهرون مهاراتهم وقدراتهم القتالية.
كأس-أمم-آسيا

الصين تحتضن كأس الأمم الآسيوية عام 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول الصين على شرف تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا عام 2023، وذلك بعد انسحاب منافسيها على الاستضافة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند، لتحظى بالتالي الصين بشرف استضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها البطولة في عام 2004، وحينها نجحت في الوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الساموراي الياباني بنتيجة 3-1، ويعود كأس آسيا بالتالي لتنظمه شرق القارة للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما نظمت البطولة كل من إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتيلاند.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
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