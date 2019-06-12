رئيس النصر السعودي يصدم جماهير النادي

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

النصر السعودي

قرر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي عدم الترشح نهائيًّا لرئاسة "العالمي" رغم الوعود التي قدمها خلال الأيام الماضية بأن يعمل على تطوير النادي من كافة النواحي في حالة اعتماده رئيسًا للنادي السعودي، جاء ذلك القرار قبل غلق باب الترشح لانتخابات الأندية السعودية؛ مما أثار استياء جماهير النصر وأصابهم بصدمة كبيرة لعدم إبداء أي أسباب. وقررت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية إعلان إعادة فتح باب الترشح يوم الأحد المقبل لاستقبال المرشحين على منصب رئيس نادي النصر بعد قرار آل سويلم بعدم ترشحه.

وحسب لوائح هيئة الرياضة، فإنه في حال استمر عزوف المرشحين عن الترشح للمنصب، فستتولى الهيئة تكليف رئيس جديد للنادي، واختيار مجلس إدارة لقيادة النصر في المرحلة المقبلة. في حين قال عضو الشرف الوليد بن بدر عبر على تويتر: "اللّهمّ لك الحمد والشكر.. الأستاذ آل سويلم اسم لن ينساه النصراويون، عمل، تعب، بذل،