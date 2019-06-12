صراخ وإغماءات بين أهالي ضحايا «كارثة الأوتوستراد»
تحرير:محمد الأشمونى
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
صورة من الحادث
تجمع مئات من أهالي المتوفين بحادث الأوتوستراد بحلوان، أمام قسم الطوارئ بمستشفى حلوان العام، لتسلم جثث ذويهم، وأصيب العديد منهم بحالات إغماء، ولم يصدر كشف نهائي بأسماء وحصيلة أعداد المتوفين جراء الحادث المأساوي، ولم تتسلم إدارة المستشفى -حتى كتابة هذه السطور- قرار النيابة بتسليم الجثث لذويهم تمهيدا لاستصدار قرار بدفنهم، وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت.
هرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعافات اللازمة.
البداية تعود إلى ورود بلاغ
هرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعافات اللازمة.
البداية تعود إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة من الخدمات الأمنية بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأوتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين بالفحص المبدئي أنه خلال سير سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، مما تسبب في مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين.
كارثة على الأوتوستراد.. مصرع 12 وإصابة 11 في تصادم مروع