جريمة

صراخ وإغماءات بين أهالي ضحايا «كارثة الأوتوستراد»

تحرير:محمد الأشمونى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
صورة من الحادث
صورة من الحادث
تجمع مئات من أهالي المتوفين بحادث الأوتوستراد بحلوان، أمام قسم الطوارئ بمستشفى حلوان العام، لتسلم جثث ذويهم، وأصيب العديد منهم بحالات إغماء، ولم يصدر كشف نهائي بأسماء وحصيلة أعداد المتوفين جراء الحادث المأساوي، ولم تتسلم إدارة المستشفى -حتى كتابة هذه السطور- قرار النيابة بتسليم الجثث لذويهم تمهيدا لاستصدار قرار بدفنهم، وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت.
هرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعافات اللازمة. البداية تعود إلى ورود بلاغ
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مفاجأة في واقعة اغتصاب فتاة دار الأيتام بالدقهلية

اعترفت "إيمان" فتاة المنصورة اليتمية والتي ادعت اغتصابها من أحد الشباب، بعد طلاقها ورفض دار الأيتام دخولها من جديد بحجة أنها متزوجة رغم أنها عذراء، بأنها لم تغتصب وأنها مارست الجنس بقبولها ورضاها مع الشخص الذي ادعت عليه اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في إحدى الشقق، وأنها ادعت الاغتصاب بعد إصابتها بنزيف في الرحم، لتجبره على إيوائها بالزواج منها وتنتقم من الدار التي رفضت استقبالها بعد طلاقها، لتسدل الستار باعترافها على الواقعة التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة التعاطف معها.
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ننشر أسماء المصابين في حادث الأوتوستراد المأساوي

يسابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع اليوم، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبد التواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه. بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.
اعدام

تأييد إعدام ميكي وحماصة والمجنون بحريق ملهى العجوزة

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام للمتهمين الأربعة، المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق ملهى العجوزة»، والمتهمون هم كل من: محمد عماد محمد على، وشهرته «حماصة»، محمود سعدى على أحمد، محمد عبد الرحمن تركي، وشهرته «المجنون»، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته «ميكي»، على خلفية إدانتهم بارتكاب الأحداث التي وقعت بملهى العجوزة الليلى وأودت بحياة 17 شخصًا، لتصبح الأحكام نهائية وباتة بحق قائمة المتهمين الواردة في منطوق الحكم.
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بالأسماء.. ننشر قائمة المتوفين في تصادم الأوتوستراد

مشاهد مأساوية داخل جنبات مستشفى حلوان العام، تزامنا مع توافد أهالي وذوي الضحايا المتوفين في كارثة حادث تصادم الأوتوستراد، اليوم الأربعاء، وشملت قائمة المتوفين كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن ابراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.
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إخلاء سبيل عضو «طلاب مصر» الأسبق بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا الأسبق عضو اتحاد طلاب مصر الأسبق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والدعوة لتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وقررت نيابة أمن الدولة الاستنئاف على قرار المحكمة، وتحددت جلسة، غدا الخميس، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
داعش

الجنايات تستكمل فض أحراز «ولاية سيناء».. 22 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة 22 يونيو المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.
تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
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