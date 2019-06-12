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إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
ومن بين الضباط الذين ألقى القبض عليهم اللواء عبد الغني الماحي، والعقيد ياسر الطيب، والعقيد صديق البقاري، والعقيد نبيل عبد الله، والعقيد خضر عبد الرؤوف. ويمر السودان بمرحلة انتقالية خطيرة، بعد أن تمكن المحتجون من إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتولى المجلس العسكري الانتقالي حكم البلاد، وسط
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انتهاء العصيان في السودان

عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان

شهدت الأزمة السودانية انفراجة بعد ثلاثة أيام من الشلل التام الذي شهده هذا البلد نتيجة العصيان المدني الذي دعت إليه قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير شؤون البلاد. جاءت تلك الانفراجة بعد أن قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المستمر منذ 3 أيام ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر مساء أمس الثلاثاء، إذ قالت خلال بيان لها: "من الممكن تعليق العصيان مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، وبناءً على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا إلى تعليق العصيان المدني".
سجن

الكشف عن وجود «سجناء فضائيين» في العراق

أزمة جديدة أثيرت في العراق، تشير إلى شبهات فساد داخل السجون، بإهدار مبالغ مالية طائلة على "سجناء فضائيين"،، إذ طالب رئيس تحالف "سائرون" البرلماني النائب برهان المعموري، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة، لبحث عقود الإطعام في السجون، والتي تكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات شهريا، مشيرا إلى أن " هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وأنها تضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح"، بحسب بيان نشرته شبكة "السومرية" عن المعموري، ونقلته وكالة سبوتنيك،
مطار-أبها

حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي. ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها. ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
صواريخ

صاروخ كروز.. «الحوثي» تعلن تفاصيل استهداف مطار أبها

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، في وقت سابق اليوم الأربعاء. وحسب قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، قال العميد يحيي سريع، إن "صاروخ كروز أُطلِق على مطار أبها، اليوم الأربعاءن استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة". وأوضح "سريع"، أن الملاحة الجوية في المطار تعطلت، مؤكدا أن أحدث المنظومات الأمريكية لم تستطع التصدي للصاروخ، حسب تعبيره.
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انتهاء العصيان في السودان

عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان

شهدت الأزمة السودانية انفراجة بعد ثلاثة أيام من الشلل التام الذي شهده هذا البلد نتيجة العصيان المدني الذي دعت إليه قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير شؤون البلاد. جاءت تلك الانفراجة بعد أن قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المستمر منذ 3 أيام ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر مساء أمس الثلاثاء، إذ قالت خلال بيان لها: "من الممكن تعليق العصيان مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، وبناءً على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا إلى تعليق العصيان المدني".
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وساطة تبدأ من العسكري

مع تأزم الأوضاع في السودان، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن يجري محاولة يمارس من خلالها دورا محوريا في تحويل الأوضاع على الأرض، بأن يطرح نفسه وسيطا بين الفرقاء في الخرطوم، وتحديدا المجلس العسكري الحاكم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقادة الحركة الاحتجاجية وخصوصا قوى الحرية والتغيير، في محاولة لتسوية النزاع المحتدم بين الطرفين، والذي وصل ذروته مع الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام القيادة فجر الإثنين الماضي، بالقوة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وتوقفت. المفاوضات بين السلطة والمعارضة بشأن انتقال ال
مظاهرات-في-السودان (3)

السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.
مظاهرات-في-السودان (1)

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين تسليم السلطة

أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي تم في أديس أبابا، لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضّه، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
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