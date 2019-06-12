إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

المجلس العسكري السوداني

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.

ومن بين الضباط الذين ألقى القبض عليهم اللواء عبد الغني الماحي، والعقيد ياسر الطيب، والعقيد صديق البقاري، والعقيد نبيل عبد الله، والعقيد خضر عبد الرؤوف. ويمر السودان بمرحلة انتقالية خطيرة، بعد أن تمكن المحتجون من إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتولى المجلس العسكري الانتقالي حكم البلاد، وسط