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هنيدي بحجم عقلة الإصبع في برومو «كينج سايز» (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
طرح الفنان محمد هنيدى، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، عبر حسابه على "تويتر"، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وكتب: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز عن عقلة الأصبع"، وظهر من خلاله هنيدي وهو صغير الحجم مثل عقلة الإصبع، حيث اختبأ أسفل «الكنبة»، خوفًا من قطة تبحث عنه. وتجاوز البرومو الدعائي للعمل الـ50 ألف مشاهدة بعد طرحه بدقائق، وأعجب الجمهور بالبرومو، وطلبوا من هنيدي ألا يغيب عنهم، وتداولوا البرومو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكان هنيدي قد أعلن قبل أيام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب عبر "فيسبوك": "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم
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أسر ياسين

آسر ياسين مفاجأة الجزء الثاني من «ولاد رزق»

يظهر الفنان آسر ياسين في أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية فى عيد الأضحى المقبل، ضيف شرف، وبالفعل صوّر "آسر" عدة مشاهد مع النجمين أحمد عز وأحمد داوود، ويعد دوره محوريا في أحداث "ولاد رزق 2" الذي يعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول، وهو من إخراج طارق العريان. ويعوض بذلك آسر ياسين غيابه عن الوجود في الفترة الماضية، إذ إنه غاب عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان هذا العام بعدما صوّر 4 أيام فقط من مسلسله "النصابين" ثم توقف تصوير العمل لضيق الوقت وعدم اللحاق بالعرض الرمضاني.
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هؤلاء يشاركون وآخرون يغيبون عن «الفيل الأزرق 2»

كشف الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي طُرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وحقق في أقل من 24 ساعة نحو 4 ملايين مشاهدة، عن انضمام نجوم جدد إلى العمل واختفاء آخرين ساهموا في نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات تجاوزت 35 مليون جنيه في دور العرض عام 2014. ويعتمد الجزء الثاني بشكل رئيسي على البطلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، بينما اختفى النجوم خالد الصاوي "الدكتور شريف"، وشيرين رضا "ديجا"، ولبلبة "الدكتورة صفاء"، ومحمد ممدوح "سامح"، ودارين حداد "مايا"، ما يشير إلى أنهم لن يشاركوا في الجزء الثاني المنتظر طرحه في عيد الأضحى.
محمد عوض

محمد عوض.. نجم «ساعة لقلبك» الذي مثّل موته قبل رحيله

محمد عوض فنان من طراز مختلف، وكوميديان نفتقده على الشاشة، حلمَ من الصغر أن يصبح فنانا مشهورا، وتتبع خطوات حلمه بدايةً من الجامعة، فعلى الرغم من كونه تمنى أن يلتحق بالكلية البحرية ليبقى بجوار مدينته الأحب إلى قلبه "الإسكندرية"، فإنه التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة إرضاءً لرغبة والده قبل رحيله، ولكنه لم ينسَ حلمه الأول، وهو التمثيل، فقام بإنشاء فرقة مسرحية فى الجامعة، ودفعه حبه لمسرحيات نجيب الريحاني إلى تقديم عدة أعمال بالجامعة، ولم تنتهِ تلك الفترة من حياته إلا وهو عضو فى فرقة الريحاني المسرحية، لينطلق من هنا اسم محمد عوض.
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كريم عبدالعزيز يروج لتريلر «الفيل الأزرق2» بالألغاز

شارك الفنان كريم عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا محيرًا بعض الشيء لتشويق جمهوره لمشاهدة الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلمه الفيل الأزرق، حيث كتب: "حل أي لغز دايمًا بيكون عند دكتور يحيى راشد، استنوا بكرة الثلاثاء الساعة الرابعة و26 دقيقة عصرًا.. لا تخافوا، لكن احذروا الفيل الأزرق 2"، كما نشر أيضًا صورة لوجه مبتسم وبجواره موعد طرح "التريلر". وقد أبدى الجمهور تفاعلا كبيرًا مع المنشور، مؤكدين انتظارهم طرح الفيلم.
محمد هنيدي

هنيدي يكشف عن اسم فيلمه الجديد: «عقلة الإصبع» قادم

كشف الفنان محمد هنيدي، عن اسم فيلمه الجديد المنتظر والذي أعلن عنه قبل أيام، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتحت إشراف شركات عالمية، وكتب محمد هنيدي اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توكلنا على الله.. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الإصبع.. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله، يلا كل حد هيستنى الإعلان لايك، وطبعًا أنا ممكن أغفلكوا وأعمل دور عملاق.. بس كده المنتج هيغرم بتاع مليار جنيه في الجرافيك، فاخترنا الأرخص"، كما نشر الأفيش الرسمي للعمل تحت عبارة: "قريبا".
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هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. ويعتذر لهذا السبب

سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة المطرب الكندي جاستن بيبر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحد مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي، حيث قال: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟"، ولم يفوت هنيدي الفرصة، وعلّق بطريقة ساخرة وكوميدية قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".
محمد هنيدى

هنيدي يعلن عن فيلم ضخم: انتظروا عقلة الإصبع

أعلن النجم محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب هنيدي: "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد.. استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا، طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع.. عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا.. وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم".
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