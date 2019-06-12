هنيدي بحجم عقلة الإصبع في برومو «كينج سايز» (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

محمد هنيدي

طرح الفنان محمد هنيدى، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، عبر حسابه على "تويتر"، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وكتب: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز عن عقلة الأصبع"، وظهر من خلاله هنيدي وهو صغير الحجم مثل عقلة الإصبع، حيث اختبأ أسفل «الكنبة»، خوفًا من قطة تبحث عنه. وتجاوز البرومو الدعائي للعمل الـ50 ألف مشاهدة بعد طرحه بدقائق، وأعجب الجمهور بالبرومو، وطلبوا من هنيدي ألا يغيب عنهم، وتداولوا البرومو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان هنيدي قد أعلن قبل أيام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب عبر "فيسبوك": "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم