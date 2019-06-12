ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.

وتعد صفقة إيدين هازارد من أهم الصفقات التي طالبت بها جماهير النادي الملكي حول العالم من أجل بناء الفريق والعودة إلى منصة التتويج الأوروبية والمحلية. وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي