رياضة

ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
هازارد
هازارد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.
وتعد صفقة إيدين هازارد من أهم الصفقات التي طالبت بها جماهير النادي الملكي حول العالم من أجل بناء الفريق والعودة إلى منصة التتويج الأوروبية والمحلية. وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي
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نجم ليفربول: هازارد من أفضل لاعبي العالم

أشاد الدولي الإسكتلندي أندي روبرتسون الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي ليفربول الإنجليزي بالبلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي الإنجليزي السابق، بأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، حيث قال ‏روبرتسون في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن إيدين هازارد على الأرجح أفضل لاعب واجهته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستحق الانتقال إلى فريق ريال مدريد... إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة".
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مدرب بلجيكا عن هازارد: «قدوة لكل اللاعبين»

تحدث روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا لصحيفة "الآس" الإسبانية حول انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن إيدين هازارد تطور بشكل سريع على مستوى الشخصية فهو الكابتن وقادر على تحمل المسئولية. وأكد مارتينيز أن طريقة هازارد في التعامل مع لاعبي المنتخب كانت بمثابة قدوة لباقي اللاعبين وهو ما ساهم في حصول المجموعة على الكثير من الصفاء عندما يتطلب الأمر ذلك فهو دائمًا لدية تناسق عاطفي، ما يعني إنه على استعداد لقيادة المنتخب في أي وقت.
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الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".
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رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
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